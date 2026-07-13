Süß: Taylor Swift und Travis mit neuem Vierbeiner gesichtet

Frisch verheiratet und schon wird die Familie größer: Travis Kelce (36) wurde jetzt mit dem geheimnisvollen Vierbeiner gesichtet, dessen Sorgerecht er sich offenbar mit Taylor Swift (36) teilt. Der Footballstar wurde laut Page Six bei seiner Ankunft am Flughafen in Palm Beach gesichtet, als er aus einem Privatjet stieg – und dabei den neuen Hund der beiden im Schlepptau hatte. Fotos von der Ankunft zeigen, wie der Sportler nach der Hochzeit mit der Sängerin nun offenbar ganz entspannt mit dem tierischen Familienzuwachs reist und damit die Herzen zahlreicher Fans höherschlagen lässt.

Der pelzige Reisebegleiter hatte schon im Vorfeld für Spekulationen gesorgt: Jüngst berichteten britische Medien von einem "geheimen Hund", der kurz vor der Hochzeit in das Leben von Taylor und Travis getreten sein soll. Nun hat er in Palm Beach seinen ersten großen Auftritt hingelegt: Beim Aussteigen aus dem Jet zog das Tier direkt alle Blicke auf sich, während Travis das Gepäck koordinierte. Hundekenner ordnen den Kleinen in den sozialen Medien übrigens als Samojede-Mischling ein – eine mittelgroße, nordische Rasse, deren dichtes, weißes Fell eigentlich eher für das sibirische Klima geeignet wäre als für die drückende Hitze Floridas.

Die Romanze zwischen Pop-Ikone Taylor und NFL-Star Travis begann im Sommer 2023, nachdem der Footballer vergeblich versucht hatte, der Sängerin bei einem Konzert seine Telefonnummer zuzuspielen. Was als digitaler Flirt startete, entwickelte sich schnell zum globalen Medienphänomen: Taylors regelmäßige Besuche in den VIP-Logen der Kansas City Chiefs und Travis' Auftritte bei ihrer gigantischen "Eras Tour" verbanden Popkultur und Spitzensport zu einer perfekt inszenierten Lovestory. Trotz des permanenten Blitzlichtgewitters inszeniert sich das Power-Paar gern bodenständig und gewährt Fans dosierte Einblicke in ein harmonisches Privatleben zwischen Glamour und häuslicher Idylle.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026