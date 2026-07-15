Graham Norton enthüllt Taylor Swifts geheime Backstage-Regel

Dass ein Stargast erst kurz vor Sendestart zusagt, ist für Talkshow-Produzenten wohl ein Albtraum – doch genau das erlebte Graham Norton (63) bei Taylor Swift (36). Die Sängerin bestätigte ihren Auftritt in "The Graham Norton Show" im Herbst 2025 erst in letzter Minute, obwohl das Sofa zu diesem Zeitpunkt bereits bis auf den letzten Platz mit Promis besetzt war. Neben Taylor saßen an jenem Abend Stars wie Cillian Murphy (50), Jodie Turner-Smith (39), Greta Lee (43), Domhnall Gleeson (43) und Lewis Capaldi (29). Eigentlich hätte also jemand aus der Runde weichen müssen – doch damit war die Sängerin überhaupt nicht einverstanden. Gegenüber British GQ plauderte Graham jetzt aus, welche klare Ansage aus Taylors Lager kam: "Es hieß: 'Niemand darf rausfliegen.'"

Wie sich herausstellte, lohnte sich die logistische Herausforderung für alle Beteiligten. "Das war eine gute Show, auf der man dabei sein wollte", erklärte der Gastgeber. Der Grund: Sämtliche Gäste dieser Folge landeten am Ende in Taylors Musikvideo zu "Opalite", einem Song aus dem Album "The Life of a Showgirl", der Anfang 2026 auf Platz eins der Billboard Hot 100 kletterte. "Alle sind im Musikvideo gelandet. Alle!", schwärmte der Moderator. Doch nicht nur das sorgte für Gesprächsstoff – Taylor nutzte ihren Auftritt auch, um Norton ganz spontan zu ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (36) einzuladen und verriet dabei ihre Philosophie für die Gästeliste: "Jeder, mit dem ich je gesprochen habe, ist eingeladen."

Graham ließ außerdem durchblicken, dass er kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, der Einladung zur Trauung doch nicht zu folgen. "Das Coolste wäre eigentlich gewesen, nicht hinzugehen und dann trotzdem zu erzählen, dass ich da war – weil ich sowieso nichts verraten darf", scherzte er gegenüber British GQ. Das Dilemma beschrieb er so: "Man sagt eigentlich ja, weil man die Geschichte haben will – aber dann darf man sie nie erzählen." Taylor hatte bei ihrem Showauftritt erklärt, warum sie auf eine große Gästeliste setzt: Kleine Listen würden für Stress sorgen, weil man jeden Einzelnen auf seinen Platz im eigenen Leben abwägen müsse. Diesen Stress wollte sie sich ersparen – und lud kurzerhand alle ein, die ihr je begegnet sind.

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