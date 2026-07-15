Gewährt Taylor Swift ersten Blick auf ihren Hochzeitsring?

Großer Auftritt für Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in Kalifornien: Das Paar war am vergangenen Wochenende bei der Hochzeit von NFL-Star JuJu Smith-Schuster und seiner Partnerin Laura Kruk im luxuriösen Ritz-Carlton in Laguna Niguel zu Gast – und sorgte dort direkt für einen Hingucker. Auf Instagram-Fotos vom Fest ist an Taylors linker Hand ein neuer Ring zu sehen, der alle Blicke auf sich zieht. Der funkelnde Diamant auf ihrem Ringfinger wirkt riesig, die Aufnahme zeigt laut dem US-Portal TMZ einen stattlichen Stein, der beinahe den ganzen Finger einnimmt.

Weitere Details zu dem Ring selbst gibt es bislang nicht. Weder Taylor noch Travis haben sich dazu bisher öffentlich geäußert. Die Bilder von JuJus Hochzeit zeigen die Musikerin und den Footballstar, die exakt eine Woche zuvor selbst den Bund fürs Leben schlossen, jedoch eng beieinander. Neben dem Paar waren bei der Hochzeit weitere prominente Gäste wie Patrick (30) und Brittany Mahomes oder George Karlaftis und seine Frau Kaia Harris anwesend.

Taylor und Travis hatten am 3. Juli erst im Madison Square Garden in New York geheiratet. Rund 1.000 Gäste waren dabei, als die beiden sich das Jawort gaben. Auch nach der Hochzeit von Travis und Taylor flachte die Aufmerksamkeit um das Paar kaum ab: Erste Gäste packten über die Hochzeitsparty der beiden Megastars aus und bisher unbekannte Einzelheiten gelangten an die Öffentlichkeit.

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

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Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

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