Nasrin Rapp packt jetzt über "Bad Boyfriends"-Casting aus

Nasrin Eileen Rapp spricht jetzt in einem TikTok-Clip über den geheimen Casting-Prozess der Realityshow "Bad Boyfriends" und liefert damit neuen Gesprächsstoff rund um das Format. Während die Sendung derzeit für reichlich Diskussionen sorgt, nehmen die Fans in den Kommentaren vor allem eine mögliche Vorgeschichte hinter den Kulissen auseinander. Dort wird spekuliert, ob Michelle Mišić ihren Partner Mladen Doric, genannt Maki, schon vorab eingeweiht haben könnte. Dem widerspricht Nasrin jetzt, indem sie von ihrem Casting erzählt: "Wir wurden tatsächlich auf dieses Format als Couple angefragt und der Casting-Prozess war auch als Couple. [...] Dann irgendwann kam der Moment, in dem mir abgesagt wurde." Die Produktion habe gesagt, es gibt stattdessen ein Männerformat, für das Josh Stodel interessant wäre. Ein paar Tage später habe Nasrins Managerin sie angerufen und in Teile das Konzept von "Bad Boyfriends" eingeweiht.

Besonders ein Verdacht macht in der TikTok-Community die Runde: Einige Fans glauben, dass Michelle ihrem Partner Maki vorab verraten haben könnte, worum es in der Show geht – und dass Maki das Ganze entsprechend strategisch geplant habe. "Ich vermute, dass Michelle es Maki gesteckt hat und er das Ganze 'geplant' hat. Michelle ist so ein Typ, die nichts verheimlichen kann und ihm alles sagt", schreibt ein Nutzer. Als Belege nennen die Fans, dass Maki bereits in der ersten Folge auffällig früh Verdacht geäußert hatte, dass die Partnerinnen nachkommen könnten – und dass auch die Geschichte mit dem zweiten Handy ins Bild passe. Andere Zuschauer zweifeln wiederum an der Echtheit bestimmter Szenen. "Aber warum haben dann alle Männer vor der Leinwand, nach dem Club, als Rechtfertigung gesagt, dass sie dachten, die Frauen dann früher zu sehen? Kam für mich dann alles bisschen Fake rüber", so ein weiterer Kommentar.

"Bad Boyfriends" ist nicht das einzige Format, in dem Nasrin und ihr Partner Josh zuletzt für Gesprächsstoff sorgten. In der Sendung hatte Josh gegenüber Nasrin ein spätes Geständnis abgelegt und eingeräumt, dass bei einer Whirlpool-Szene mit Verführerin Viktoria Miller während der Dreharbeiten von Temptation Island mehr passiert sei als bisher bekannt – eineinhalb Jahre nach den ursprünglichen Aufnahmen. Für Nasrin, die dachte, längst die ganze Wahrheit zu kennen, war das ein harter Schlag.

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Imago Zu Gast bei Danny Reinke: Nasrin Rapp auf der Fashion Show "The Hunt" in der Uber Arena, Berlin, 02.07.2025

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Imago Nasrin Rapp und Josh Stodel bei den Reality Awards 2024 in den MMC Studios in Köln