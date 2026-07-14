Auftritt mit Tochter: Whoopi Goldberg kaum wiederzuerkennen

Whoopi Goldberg (70) hat sich auf dem roten Teppich zurückgemeldet – und dabei für Aufsehen gesorgt. Die 70-jährige Schauspielerin erschien in New York bei der Eröffnungsnacht von "The Whoopi Monologues" im Mitzi E. Newhouse Theater des Lincoln Centers und zeigte dabei ihre beeindruckende Gewichtsabnahme. In einem cremefarbenen Kleid über einem schwarzen Oberteil und mit schlichtem Schmuck wirkte sie sichtlich verändert. Besonders schön: An ihrer Seite war ihre Tochter Alexandrea Martin, die ihre Mutter in einem schwarz-weißen Blazer unterstützte. Gemeinsame Auftritte der beiden auf dem roten Teppich sind eher selten.

Der Abend hatte einen besonderen Anlass: Die Bühnenproduktion "The Whoopi Monologues" feiert ihr Comeback. Whoopi hatte das One-Woman-Show-Format ursprünglich im Jahr 1984 ins Leben gerufen. Für die neue Fassung von 2026 wurde es neu interpretiert – mit Dominique Fishback, Kecia Lewis, Danielle Pinnock und Kerry Washington (49) in den Hauptrollen. Dass Whoopi bei dieser Premiere so schlank wirkte, hat einen bestimmten Hintergrund: Die Schauspielerin hatte gegenüber der Daily Mail bereits im Oktober 2025 offen erzählt, wie es zu ihrer Gewichtsveränderung kam. Nach einer Rückenverletzung, die sie sich beim Laufen auf nassem Gras zugezogen hatte, wurden ihr Steroide gegen den Schmerz verschrieben – die ließen ihr Gewicht stark ansteigen. Daraufhin begann sie mit dem GLP-1-Medikament Mounjaro. "Ich musste diese Spritzen machen, weil ich einen Ischias bekam", erklärte sie damals. In der Sendung "The Kelly Clarkson Show" verriet sie im Mai 2024, dass sie zwischenzeitlich rund 136 Kilogramm gewogen hatte.

Alexandrea ist Whoopis einziges Kind. Sie wurde am 9. Mai 1974 geboren und entstammt Whoopis erster Ehe mit Alvin Martin, die von 1973 bis 1979 dauerte. Wie ihre Mutter ist sie als Schauspielerin und Produzentin tätig. Die beiden standen unter anderem gemeinsam vor der Kamera, etwa in "Sister Act 2" und "The Color Purple". Das enge Verhältnis zwischen den beiden ist kein Geheimnis: Als Whoopi ihre Tochter 2016 in ihrer Talkshow "The View" als Gast vorstellte, sagte sie: "Ich bin stolz, sie meine beste Freundin nennen zu dürfen. Sie ist einer der vertrauenswürdigsten und loyalsten Menschen, die ich kenne."

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Getty Images Collage: Bei der Premiere von "The Whoopi Monologues" im Mitzi E. Newhouse Theater in New York: Whoopi Goldberg und Alexandrea Martin Dean

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Getty Images Whoopi Goldberg beim Tribeca Festival in New York, Juni 2026

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Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025