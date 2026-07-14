Schon bald kahl? Prinz Harry scherzt über seine Haarpracht

Prinz Harry (41) hat jetzt überraschend offen über ein Thema gesprochen, das viele Männer im Laufe ihres Lebens beschäftigt: Haarausfall. In einem neuen Interview im Podcast "Joe Marler Will See You Now" wurde der 41-Jährige unter anderem nach seiner Pflegeroutine gefragt und machte dabei auch einen scherzhaften Kommentar zu seinen roten Haaren, die er selbst humorvoll als "sonnenuntergangs-kastanienbraun" bezeichnet. "Oben passiert nicht wirklich viel", erklärte Harry lachend und verriet, dass er versuche, nicht allzu genau hinzusehen. Ansonsten beschränke sich seine Routine auf einen regelmäßigen Haarschnitt sowie das Trimmen seines Bartes alle paar Tage.

Während Harry in seiner Jugend noch für seine volle rote Haarpracht bekannt war, sind seine Haare in den vergangenen Jahren sichtbar dünner geworden. Auch in seinen Memoiren "Spare" hatte er bereits über die Glatzenbildung seines Bruders Prinz William (44) geschrieben und dessen fortschreitenden Haarausfall damals als "alarmierend" bezeichnet. Wie das Hello Magazine berichtet, nimmt aber auch William das Thema mit Humor: Bei einem Besuch der Langstane Housing Association in Aberdeen reagierte er auf eine Erwähnung von Haarföhns trocken mit den Worten: "Manche von uns brauchen keinen Föhn."

Abseits der humorvollen Einblicke in seine Haarprobleme richtet Harry seinen Blick derzeit vor allem auf seine Familie. Während seines jüngsten Aufenthalts in Großbritannien kam es zu einem privaten Treffen mit seinem Vater König Charles (77) in Highgrove. Das Verhältnis zwischen den beiden galt nach Harrys Rückzug aus dem Königshaus und den darauffolgenden öffentlichen Auseinandersetzungen zuletzt als angespannt. Laut Hello Magazine sollen bei dem Wiedersehen auch Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) dabei gewesen sein.

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Getty Images Prinz Harry, Duke of Sussex, nimmt am Goat Yoga beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke in Birmingham teil

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Imago Prinz William auf der Tribüne in Ascot

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern