Benny verrät: Dann startete seine Lovestory mit Selena Gomez

Produzent Benny Blanco (38) hat in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País enthüllt, wie und wann seine Liebesgeschichte mit Selena Gomez (33) wirklich begann. Demnach hielten die beiden ihre Beziehung rund acht bis neun Monate lang geheim – und das zu einem Zeitpunkt, an dem Benny eigentlich kürzertreten wollte. "Ich erinnere mich, dass ich meinem Repräsentanten sagte, dass ich ein bisschen langsamer machen wollte. Genau in dem Monat fing ich an, mit Selena zusammen zu sein. Und dann war es, als hätten sie meinem Leben einen Raketenantrieb verpasst: Ich wurde katapultiert", schilderte der 38-Jährige.

Selena soll Benny sogar gefragt haben, ob er wirklich bereit für eine Beziehung mit ihr sei. "Sie fragte mich: 'Bist du sicher, dass du das willst? Ich verstehe es, wenn wir einfach nur Freunde bleiben wollen'", erinnerte er sich im Interview. Seine Antwort damals: "Weißt du was? Egal." Auch das Rampenlicht, das mit einer Beziehung mit einer der bekanntesten Frauen der Welt einhergeht, sieht Benny als notwendiges Übel. "Sie hat ihr ganzes Leben damit zu tun gehabt, also ist das etwas, mit dem wir gemeinsam umgehen müssen", betonte der Produzent. Selena besitzt den drittmeistgefolgten Account auf Instagram – nach Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (39).

Das Paar heiratete im September 2025 in einer romantischen Zeremonie in Santa Barbara, Kalifornien. Dass Selena schon früh ein besonderer Mensch für Benny war, zeigte sich allerdings schon lange vor der Hochzeit – und nicht nur bei ihm selbst. Wie Benny in seinem Podcast "Friends Keep Secrets" erzählte, erkannte sogar seine Mutter Sandra beim gemeinsamen Videodreh bereits 2019, dass Selena die Richtige für ihren Sohn sein könnte. Mama Sandra empfahl ihm damals, eine Frau wie die Sängerin zu heiraten – zu einem Zeitpunkt, als Benny noch gar nicht mit ihr zusammen war.

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

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Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit