"Prominent getrennt"-Finale: Diese Duos kämpfen um den Sieg

Bei Prominent getrennt wird es jetzt richtig ernst: Der Einzug ins große Finale steht auf dem Spiel. Nur noch vier Ex-Paare kämpfen um die letzten Plätze – Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35), Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, Joshi Josh und Bianca Eigenfeld (25) sowie Yasin (35) und Samira Cilingir (29). In direkten Duellen müssen die Kandidaten alles geben, denn nur die Gewinner sichern sich ihren Platz im Finale. In der Challenge "Die Reifenprüfung" wartet eine besonders schweißtreibende Aufgabe auf sie: Während die Frauen in einem Autoreifen sitzen, müssen ihre Ex-Partner sie über den Strand rollen und dabei Bälle transportieren, die anschließend im Zielkorb landen müssen.

Im ersten Duell scheinen Nessi und Richard zunächst die Nase vorn zu haben: Sie treffen als Erstes und sichern sich einen deutlichen Vorsprung. Doch Samira und Yasin geben nicht auf, holen auf und drehen das Spiel noch zu ihren Gunsten. Damit gewinnen sie das Duell und ziehen als erstes Ex-Paar ins Finale ein. Auch im zweiten Duell bleibt es spannend: Joshi und Bianca legen vor, doch Vanessa und Aleks bleiben ihnen dicht auf den Fersen. Am Ende können sich jedoch Joshi und Bianca durchsetzen und sichern sich ihr Finalticket.

Zurück in der Villa sorgt die Entscheidung für große Emotionen. Yasin und Samira können kaum glauben, dass ausgerechnet Vanessa und Aleks ausgeschieden sind. Für Vanessa bricht daraufhin alles zusammen. Unter Tränen erklärt sie: "Ich bin so froh, wenn ich hier weg bin. Das war mir alles zu viel, auch mit ihm. Ich merke das." Sie habe das Gefühl, dass andere Paare ihre Probleme aufgearbeitet hätten – etwas, das ihr und Aleks nicht gelungen sei. Auch Aleks zeigt sich im Einzelinterview sichtlich bewegt: "Ich werde diesen Menschen niemals hassen können, dafür habe ich ihn zu sehr geliebt. [...] Aleks und Vanessa sind für immer Geschichte."

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2026

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Africa Vumazonke Joshi Josh und Bianca Eigenfeld, "Prominent getrennt"-Kandidaten