Victoria tröstet David Beckham nach Englands WM-Niederlage

England ist bei der Fußball-WM 2026 ausgeschieden – und David Beckham (51) hat das Halbfinale gegen Argentinien am Mittwoch (15. Juli) im Atlanta Stadium hautnah miterlebt. Die Three Lions verloren das Spiel mit 1:2 und scheiterten damit auf dem Weg ins Finale. Laut dem Magazin Hello war dem 51-jährigen Ex-Fußballer auf der Tribüne die Enttäuschung deutlich anzumerken: David kämpfte sichtlich mit den Tränen. Ehefrau Victoria Beckham (52) legte tröstend den Arm um ihn. Mit dabei waren auch drei der vier gemeinsamen Kinder – Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15). Nach dem Abpfiff umarmte Cruz seinen niedergeschlagenen Vater. Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel war Teil des Familienblocks in Atlanta.

England war zunächst in Führung gegangen: Antony Gordon brachte die Three Lions in der 55. Minute in Front. Doch Argentinien drehte das Spiel in der Schlussphase – in der 85. Minute und erneut sieben Minuten später trafen die Südamerikaner und sicherten sich so den Einzug ins Finale. Nach der Niederlage meldete sich David auf Instagram mit einer Botschaft an die Mannschaft und die Fans. "Herzschmerz für uns alle, aber Erinnerungen, die inspirieren und für immer bleiben", schrieb er. "Danke an unser Team, unsere Fans und unser Land für das, was ihr uns bei dieser Weltmeisterschaft gegeben habt", fügte er hinzu. Argentinien trifft nun am 19. Juli im Finale auf Spanien.

Für David hat diese WM eine ganz besondere Bedeutung: Das Turnier 2026 markiert genau 20 Jahre, seit er zuletzt als Kapitän auf der Weltbühne gestanden hatte. Während seiner aktiven Karriere nahm er für England an drei Weltmeisterschaften teil und kam dabei zweimal bis ins Viertelfinale – nie weiter. Bereits beim Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen hatte er seine Freude öffentlich geteilt und auf Instagram ein Familienfoto gepostet. Auch Victoria begleitete ihren Mann während der gesamten WM und sorgte beim Viertelfinalspiel selbst für Schlagzeilen – mit ihrer stoischen Miene beim Siegtreffer von Jude Bellingham (23). In ihrer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2025 erklärte sie, warum sie in der Öffentlichkeit oft so ernst wirkt: "Ich lächle innerlich, aber niemand sieht es jemals, deshalb wirke ich so mürrisch", sagte die Designerin darin.

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens

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Imago David und Victoria Beckham mit Familie jubeln beim WM-Spiel Norwegen gegen England in Miami