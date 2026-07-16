Alejandra Gere und Söhne feiern Spaniens Halbfinalsieg

Für Fans von Richard Gere (76) gibt es derzeit seltene Einblicke in sein Familienleben: Alejandra Gere, die Ehefrau des Schauspielers, teilte auf Instagram eine Reihe ungewöhnlich persönlicher Schnappschüsse ihrer gemeinsamen Söhne Alexander und James. Die spanische Publizistin nutzte den Anlass des WM-Halbfinalsiegs der spanischen Nationalmannschaft gegen Frankreich, um die Familienmomente mit ihren Followern zu teilen. Auf den Bildern sind die beiden Brüder – Alexander ist sieben, James sechs Jahre alt – zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter vor einem großen Fernseher das Spiel verfolgen und die spanische Mannschaft feiern.

Besonders fiel auf den Fotos auf, wie groß die beiden Jungs bereits wirken. Auf einem der Bilder posiert Alejandra in einem weißen Spanien-Trikot, während Alexander und James in passenden rot-blauen Fußballtrikots neben ihr stehen. "Glückwunsch Spanien! Wir stehen im Finale! Heute haben Leidenschaft, Teamwork und Beharrlichkeit gewonnen", schrieb sie zu den Aufnahmen. Papa Richard ist auf keinem der Fotos zu sehen.

Das Ehepaar heiratete 2018 und hat die gemeinsamen Kinder stets weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, weshalb solche Aufnahmen für Fans etwas Besonderes sind. Die Familie lebt inzwischen in Spanien, wo sie das Leben fernab des Hollywoodtrubels genießt. Richard sprach gegenüber dem Magazin Elle España offen darüber, wie wohl er sich in seiner neuen Heimat fühlt: "Die Wahrheit ist, dass ihr uns gerade auf unserem Höhepunkt erlebt. Wir sind glücklicher denn je. Sie [Alejandra] ist glücklich, weil sie zu Hause ist, und ich bin glücklich, weil ich glücklich bin, wenn sie glücklich ist." Neben den beiden gemeinsamen Söhnen hat Richard noch einen weiteren Sohn namens Homer aus seiner früheren Ehe mit Carey Lowell (65), und Alejandra hat ebenfalls einen älteren Sohn, Albert, aus einer früheren Beziehung.

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Instagram / alejandragere Alejandra Gere und ihre Söhne während der WM 2026

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Instagram / alejandragere Alejandra Gere und ihre Söhne Alexander und James

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Instagram / richardgere Richard und Alejandra Gere mit ihren gemeinsamen Söhnen