Empörung: Esther Schweins reflektiert Gottschalk-Auftritt

Eine neue ZDF-Dokumentation bringt alte TV-Aufnahmen zurück ins Gedächtnis – und sorgt damit gerade für hitzige Debatten im Netz. In dem Film "Was haben wir gelacht" blickt Esther Schweins (56) auf einen Auftritt bei Wetten, dass..? aus dem Jahr 1996 zurück. Die Aufnahmen aus der Sendung zeigen, wie Thomas Gottschalk (76) die Schauspielerin an der Hand zu seiner Couch führt, ihr immer wieder körperlich nahekommt und ihr sexualisierende Kommentare vorliest. Als ihr der Ausschnitt in der Doku vorgespielt wird, schildert Esther ihre Erinnerungen daran: "Ich habe heute das Herzklopfen, das ich damals in dieser Situation hatte", sagt sie. Sie habe sich damals "in die Enge getrieben" gefühlt und keine Worte dafür gefunden, "dass es mir nicht gut ging auf dem Sofa".

Der Clip löst im Netz große Empörung aus. Kommentare wie "Das ist maximal unangenehm", "Immer wieder eklig, das zu sehen", "Einfach nur abstoßend" und "Übergriffig" häufen sich unter dem Video. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die Thomas verteidigen. "Damals hat es keinen gestört. Jedes Wort, Satz, gar körperliche Berührung von ihm heute neu zu bewerten, ist völlig absurd", schreibt ein User. "Waren halt andere Zeiten. Meine Güte" ist ebenfalls zu lesen. Der Moderator selbst hatte sein Verhalten bereits in der Vergangenheit erklärt. "Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht", sagte er dem Spiegel. Dieses Jahr kehrt "Wetten, dass..?" in einem neuen Gewand zurück. Die Kultshow wird nun von den Kaulitz-Zwillingen moderiert.

Die Doku "Was haben wir gelacht" beleuchtet das deutsche Showgeschäft der Neunziger- und 2000er-Jahre – eine Ära, in der laut Filmbeschreibung "Frauen im Fernsehen vor allem Beiwerk waren, als Pointen dienten und weiblicher Humor als Quotenkiller galt". Neben Esther, die durch "RTL Samstag Nacht" einem breiten Publikum bekannt wurde, kommen in dem Film auch Maren Kroymann, Bettina Böttinger (70), Gaby Köster (64) und Hella von Sinnen (67) zu Wort. Darüber hinaus werden ebenfalls Entertainerkollegen wie Harald Schmidt (68) und Stefan Raab (59) unter die Lupe genommen.

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Getty Images Esther Schweins, Schauspielerin

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Imago Thomas Gottschalk mit Marius Müller-Westernhagen, Udo Jürgens, Esther Schweins und den Backstreet Boys bei "Wetten, dass..?"

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Imago Während der ZDF-Show "Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk küsst Naomi Campbells verletzten Finger