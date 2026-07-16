Leigh-Anne Pinnock zeigt Babybauch im knappen Crop-Top

Leigh-Anne Pinnock (34) präsentiert ihren wachsenden Babybauch in einem roten Crop-Top – und dabei strahlt sie von Kopf bis Fuß. Die ehemalige Little Mix-Sängerin ist das Gesicht der neuen "Grow Wild"-Kampagne von The Body Shop und posierte jetzt für ein beeindruckendes Shooting. An ihrer Seite kämpfen Jameela Jamil (40), Paloma Faith (44) und Ashley James gemeinsam für die Botschaft der Kampagne: Frauen sollen sich nicht kleiner machen, als sie sind, sondern mutig Raum einnehmen – ganz so, wie sie es für richtig halten.

The Body Shop hat die Kampagne anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums ins Leben gerufen. Leigh-Anne bewirbt dabei unter anderem die neu aufgelegte Body Butter, die "Born Lippy"-Kollektion sowie weitere Bestseller der Marke. Die Schwangerschaft der Sängerin hatte sie erst Anfang des Monats öffentlich gemacht – in einem herzerwärmenden Video aus ihrem Musikstudio schrieb sie dazu auf Social Media: "Während sich das eine Kapitel schließt, beginnt ein Neues." Ihre ehemaligen Bandkolleginnen Jade Thirlwall (33) und Perrie Edwards (33) ließen es sich nicht nehmen, unter dem Post ihre Freude auszudrücken. "Ich liebe dich und deine Familie", schrieb Jade, während Perrie mit Herzaugen-Emojis reagierte.

Leigh-Anne erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Andre Gray (35). Das Paar heiratete im Juni 2023, nachdem sie im August 2021 gemeinsam Zwillingstöchter bekommen hatten. In der Vergangenheit sprach die Sängerin offen über schwierige Zeiten in ihrer Beziehung. Im Podcast "Mad Sad Bad" von Paloma Faith erzählte sie von einem Vertrauensbruch und sagte: "Herzschmerz ist wild, wirklich schrecklich – vor allem, wenn er von jemandem kommt, in den man so wahnsinnig verliebt ist." Sie berichtete auch, wie Andre sich verändert habe, unter anderem durch Therapie, als er für den griechischen Fußballclub Aris Thessaloniki im Ausland spielte: "Er ist für mich aus seiner Weise herausgegangen, sich zu verändern", so Leigh-Anne. Das habe ihr die "Kraft der Vergebung" gelehrt. Heute beschreibt sie ihre Beziehung als einen "wirklich wunderschönen Ort".

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der UK-Premiere von "The Moment" im Picturehouse Central in London

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Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock bei den Mobo Awards 2026 in Manchester