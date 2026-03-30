Mit 13 erlebt Harald Glööckler den Tod seiner Mutter mit

Designer Harald Glööckler (60) hat sich in einem YouTube-Interview mit Tom Supreme zu den traumatischen Erlebnissen seiner Kindheit geäußert. Der 60-Jährige berichtete dabei offen über den gewaltsamen Tod seiner Mutter, den er als 13-Jähriger hautnah miterleben musste. Seine Mutter flüchtete damals nachts in sein Zimmer und verschloss die Tür, während sein alkoholkranker Vater am nächsten Morgen drohte, die Tür einzutreten oder mit einem Beil einzuschlagen. Harald öffnete schließlich die Tür, woraufhin sein Vater die Mutter aus dem Zimmer zerrte und die Treppe hinunterstieß. Einige Tage später erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Erinnerungen an diesen schrecklichen Moment verfolgen Harald bis heute. "Dann habe ich mir auch noch Vorwürfe gemacht, dass ich schuld bin", offenbarte er im Gespräch mit Tom Supreme. Wenn er an seine Kindheit zurückdenke, habe er nur noch Bilder vor Augen, wie sein Vater seiner Mutter mit einem Messer hinterherrennt. Zudem sprach der Modedesigner über einen weiteren traumatischen Vorfall: Im Alter von sechs Jahren wurde er von einem Freund der Familie bei einem Ausflug sexuell belästigt. Diese Erfahrung habe er damals komplett verdrängt und begonnen, sich als Reaktion eine eigene, schönere Welt zu erschaffen. Bis zum 18. Lebensjahr musste er dann noch bei seinem Vater bleiben.

Die schwierigen Verhältnisse in seiner Familie prägten Haralds Leben nachhaltig. Seine Kindheit war von Angst und Gewalt durch seinen alkoholkranken Vater bestimmt. Um mit den Erlebnissen umzugehen, schuf sich der Designer ein zweites Ich, wie er erklärte. Bereits bei Promi Big Brother hatte Harald seine emotionale Seite gezeigt, als er in Tränen ausbrach, weil keine Nachricht von Familie oder Partner bei ihm ankam. Seine Botschaft an die Zuschauer des YouTube-Interviews lautet: "Lebt euer Leben, es ist alles richtig, was ihr macht. Wir sind hier, um zu lernen." Man müsse lernen, mit den Dingen umzugehen und sie zu verarbeiten. Diese Kindheitsschilderungen könnten sein Auftreten in einem neuen Licht erscheinen lassen.

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Joyn Harald Glööckler im "Promi Big Brother"-Container, Oktober 2025

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Getty Images Harald Glööcker im Juni 2024

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Getty Images Harald Glööckler in Berlin, November 2025