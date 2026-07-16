Spekulationen: Samira hält sich in Sachen Serkan bedeckt

Samira Yavuz (32) hält sich bedeckt, wenn es um ihren Ex-Partner Serkan Yavuz (33) geht – und das hat einen Grund. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erklärte die Influencerin jetzt, warum sie während der Aufnahme kaum über Serkan gesprochen hat. Die beiden verbringen aktuell gemeinsam Urlaub in der Türkei mit ihren zwei Töchtern, doch über die Details des gemeinsamen Trips will Samira lieber nicht allzu viel preisgeben. Denn sobald sie erwähne, dass sie sich gut verstehen und mit Serkan in den Urlaub fliegt, nehme die Gerüchteküche Fahrt auf – und das nicht nur im Internet. "Die Gerüchteküche brodelt dann extrem. Nicht nur da – auch in meinem Freundeskreis", erklärte sie im Podcast.

Besonders skurril: Ältere Frauen schickten ihr sogar vorwurfsvolle Nachrichten. "Ich kriege schlimme Nachrichten von Ü55-jährigen Frauen: 'Ihr verarscht uns'", berichtete sie. Dennoch betonte Samira klar, dass zwischen ihr und Serkan alles in Ordnung sei: "Alles okay, es ist alles, wie es war. Ich habe keine Amnesie, ich bin nicht dement, es ist super viel passiert, aber gerade sind wir dankbar, dass es genau so ist, wie es ist und wir voll das Team sind und ich mich Gott sei Dank auf ihn verlassen kann." Die beiden lachen viel und genießen die gemeinsame Zeit. Die ständigen Kommentare und Spekulationen verletzen Samira zwar nicht – schön findet sie das Ganze aber trotzdem nicht.

Wie entspannt Samira und Serkan inzwischen als Eltern-Team auftreten, zeigte sich vor wenigen Tagen auf Instagram. Kurzfristig ging es für die beiden zusammen mit ihren Töchtern in den Türkei-Urlaub. Samira hatte den Trip nach eigenen Angaben erst einen Tag vor dem Abflug gebucht. Ihre Mutter konnte nicht einspringen, weil sie als Katzenmama eingespannt war und ihr Partner ebenfalls unterwegs war. Also wurde aus dem Plan B ganz schnell Plan Familie.

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026