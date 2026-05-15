Wird es ein Junge? Schwangere Barbara Palvin strahlt in Blau

Barbara Palvin (32) sorgt in Cannes für einen ganz besonderen Auftritt: Bei den Filmfestspielen zeigte das Model erstmals einen deutlich runden Babybauch – und bestätigte damit, dass sie und Ehemann Dylan Sprouse (33) ihr erstes Kind erwarten. Auf dem roten Teppich posierte Barbara in einem hellblauen, fließenden Kleid, das ihre wachsende Körpermitte sanft umspielte, Arm in Arm mit Dylan. Kurz darauf machten die beiden die News auch offiziell: In einem gemeinsamen Post auf Instagram bestätigten sie die Schwangerschaft und teilten weitere Eindrücke von ihrem großen Moment in Cannes. Blitzlichter flackerten, Kameras hielten jede Sekunde fest, während Fans und Fotografen ihren Mama-Glow feierten.

Besonders auffällig war dabei Barbaras hellblaues Kleid – und genau dieses Detail sorgt nun bei Fans für Spekulationen. Viele vermuten, dass die Farbwahl bereits ein versteckter Hinweis auf das Geschlecht des Babys sein könnte. Schließlich gilt Blau traditionell als Symbolfarbe für einen Jungen. Ob Barbara und Dylan damit ganz bewusst einen kleinen Hinweis geben wollten, ist zwar nicht bestätigt, doch zufällig wirkte der sorgfältig inszenierte Look auf viele Beobachter wohl eher nicht.

Auf Instagram posteten Barbara und Dylan Fotos in ihren Cannes-Looks sowie eine süße Ultraschallaufnahme ihres Babys, auf der das Kleine ein "Rock on"-Handzeichen zeigt. In einem weiteren Bild ahmen die beiden diesen Gruß nach und halten ihre Hände in die Kamera – als Botschaft direkt an ihren Nachwuchs. Als Bildunterschrift wählen sie lediglich drei Emojis: "🤘🏼🤘🏼🤘🏼". Mehr Worte braucht es für die Turteltauben offenbar nicht. Kennengelernt haben sich das Model und der Schauspieler bereits 2017 bei einem Event, wie sie in einem Vogue -Interview erzählten. Die Chemie stimmte sofort, doch ihre Lovestory brauchte ein wenig Anlauf, bevor aus einem frechen Spruch und ein paar Nachrichten eine feste Beziehung wurde.

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Filmfestival von Cannes

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Paralleles" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026