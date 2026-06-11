Dylan wird Papa: Cole Sprouse will ein cooler Onkel sein

Cole Sprouse (33) freut sich schon riesig auf seine neue Rolle als Onkel: Der Schauspieler sprach jetzt beim Tribeca Film Festival gegenüber CBS Mornings ganz offen darüber, wie er das Baby seines Zwillingsbruders Dylan Sprouse (33) und dessen Frau Barbara Palvin (32) behandeln will. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, dass er kein braver Onkel sein wird – und das ganz absichtlich. Cole verriet, dass er das Kind genauso beschenken möchte wie seine Patenkinder – und das bedeutet vor allem eines: außergewöhnliche Geschenke.

"Ich habe ein paar Patenkinder, und ich kaufe ihnen immer so Sachen wie Schwerter und Schlagzeug-Sets", erklärte Cole gegenüber dem Sender. "Ich werde ein wirklich nerviger Bruder sein, ganz bewusst." Auf Dylans und Barbaras Schwangerschaftsankündigung reagierte Cole bereits auf Instagram, wo er ein Foto der werdenden Eltern mit drei roten Herzen teilte. Auch andere frühere Disney-Stars gratulierten dem Paar damals öffentlich: Ashley Tisdale (40) schrieb unter dem gemeinsamen Post: "Omg! Ich muss weinen", während Brenda Song (38) begeistert kommentierte: "Oh mein Gott!! Ich bin so glücklich für euch! Herzlichen Glückwunsch!" Vanessa Hudgens (37) richtete dem Trio einen herzlichen Gruß aus: "Rock weiter, kleine Familie."

Die Schwangerschaft machten Dylan und Barbara beim Filmfestival in Cannes Ende Mai öffentlich, als sie gemeinsam über den roten Teppich schritten und den Babybauch der Schauspielerin und des Models in Szene setzten. Das Paar ist seit 2023 verheiratet. Die Zwillinge Dylan und sein Bruder Cole sind am 4. August 1992 zur Welt gekommen und wurden durch ihre gemeinsame Rolle in der Disney-Serie "The Suite Life of Zack and Cody" weltweit bekannt.

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Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Paralleles" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Cole Sprouse und Dylan Sprouse, Schauspieler