Tom Holland bringt frechen Kommentar zu Hochzeit mit Zendaya

Schauspieler Tom Holland (30) hat mit einem schlagfertigen Kommentar in einem gemeinsamen Interview erneut für Spekulationen über eine mögliche Hochzeit mit Zendaya (29) gesorgt. Im Rahmen eines Wired-Interviews, in dem er zusammen mit seinen Kollegen aus dem neuen Christopher-Nolan-Film "Die Odyssee" – Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Robert Pattinson (40) – Fragen aus dem Internet beantwortete, kam das Gespräch auf Zendayas Filmrolle als griechische Göttin Athena. Als Holland die Frage vorlas, ob Athena den von Matt Damon verkörperten Odysseus romantisch liebe, antwortete er trocken: "Nein, weil sie mit mir verheiratet ist." Die Aussage brachte die anwesenden Kollegen zum Lachen. Damon kommentierte die Antwort kurz und bündig mit den Worten: "Richtig. Gute Antwort."

Der Witz funktioniert auf zwei Ebenen zugleich: Im Film spielt Zendaya die Göttin Athena, die dem von Matt Damon verkörperten Krieger Odysseus in Visionen erscheint, während Tom die Rolle von Odysseus' Sohn Telemachus übernimmt. Abseits der Leinwand hält das Paar sein Privatleben seit Jahren konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bereits im Juni hatte Tom in einem Interview mit dem Magazin Esquire bestätigt, dass die beiden geheiratet haben. Zuvor hatte auch Zendayas langjähriger Stylist Law Roach im März bekanntgegeben, die Hochzeit habe bereits stattgefunden.

"Die Odyssee" läuft brandneu im Kino – mit einem beeindruckenden Ensemble, zu dem neben den Genannten auch Charlize Theron (50), Lupita Nyong'o (43), Elliot Page (39) und viele weitere Stars gehören. Für Tom und Zendaya ist es nicht der einzige gemeinsame Film in diesem Sommer: Am 30. Juli startet außerdem "Spider-Man: Brand New Day", in dem die beiden ebenfalls zu sehen sind. Kennengelernt haben sie sich einst genau bei jenem Franchise – beim Dreh zu "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2017.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman in Rom

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day"

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ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024