Fast entblößt: Tom Holland rettet Zendaya vor Fashionmalheur

Fashionalarm in New York: Tom Holland (30) und Zendaya (29) sorgten am Donnerstag in New York City für einen Auftritt, der es in sich hatte. Das Paar verließ Hand in Hand sein Hotel in der Metropole, als plötzlich eine Windböe für einen heiklen Moment sorgte. Die beiden waren auf dem Weg zu einem wartenden Auto, wie das Portal Daily Mail berichtet. Zendaya trug ein aufregendes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz – und plötzlich zeigte sie in der Windfalle fast mehr, als ihr lieb war. Doch Tom reagierte blitzschnell und griff ein, bevor es zum Garderobengau kam.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tom seiner Zendaya den Rücken freihielt. Vor zwei Tagen verriet die Schauspielerin am Rande der New-York-Premiere in einem "Live from E!"-Stream, dass Tom ihr sogar bei einer Filmrolle geholfen habe. In Bezug auf Christopher Nolans (55) neuen Film "Die Odyssee" plauderte sie aus: "Tom hatte das Drehbuch zu Hause, bevor ich den Anruf bekam. Ich habe also ein kleines bisschen gespickt." Tom spielt in dem Epos Telemachus, Zendaya übernimmt die Rolle der Göttin Athena.

Tom und Zendaya zählen seit Jahren zu den beliebtesten Promipaaren Hollywoods. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set der "Spider-Man"-Filme. Aus der Leinwandchemie wurde eine echte Beziehung. In der Öffentlichkeit zeigen sich die Schauspieler zwar oft zurückhaltend, bei gemeinsamen Auftritten wirken sie aber auffallend vertraut und abgestimmt. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine heimliche Hochzeit der Hollywoodstars. Diesen machte Tom in einem Interview mit Esquire UK schließlich den Garaus: Er bestätigte, dass beide den Bund der Ehe eingegangen sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Schauspieler