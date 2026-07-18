"Saisonale Deppenzeit": Alina Merkau schimpft über Fans

Alina Merkau (40) hat die Schnauze voll: In einem aktuellen Instagram-Video meldet sich die SAT.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin aus ihrem Alltag und erklärt, dass bei ihr gerade regelrechte "Blockier-Hochsaison" herrscht. Der Grund für den digitalen Kehraus ist eine Flut von anzüglichen Nachrichten, in denen Männer ungefragt ihr Aussehen bewerten, nach Bikinifotos betteln oder gar Bilder ihrer Füße einfordern. Um den Wahnsinn zu dokumentieren, teilte Alina direkt ein paar Screenshots inklusive der Profilfotos der betroffenen Männer, die sie damit eiskalt an den digitalen Pranger stellte. "Was denken diese Männer, was daraus resultiert? Was soll da jetzt entstehen zwischen uns?", fragte sie ihre Community kopfschüttelnd.

Besonders die schiere Penetranz der Absender lässt Alina konsterniert zurück. Manche Männer würden ihr "30-, 40-, 50-mal" schreiben – völlig unbeeindruckt davon, dass von der Blondine nie auch nur ein Sterbenswörtchen zurückkommt. Wie unbelehrbar diese Sorte von Verehrern ist, zeigte sich prompt im Anschluss: Kaum war die Wut-Ansage online, trudelte bei Alina direkt die nächste schmierige Nachricht desselben Kalibers ein. Für die zweifache Mutter steht fest: "Das brauchen wir Frauen gar nicht."

Wenn sie sich nicht gerade mit Social-Media-Auswüchsen herumschlägt, genießt die Moderatorin ihr Familienglück fernab des digitalen Lärms. Zusammen mit ihrem Ehemann Rael Hoffmann und den beiden gemeinsamen Kindern verbringt Alina viel Zeit im Ausland, unter anderem beim Test-Auswandern auf Ibiza. In ihrem Podcast "Out of Office" schwärmt Alina regelmäßig von diesem Ausgleich zum stressigen Studio-Alltag in Deutschland. Ihre aktuelle Ansage macht jedenfalls unmissverständlich klar: Alina teilt gern Einblicke in ihr Leben – wer dabei aber die Grenzen des Respekts überschreitet, fliegt ohne Vorwarnung hochkant aus ihrer Community.

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Imago Alina Merkau beim Fan-Screening von "Ich – Einfach unverbesserlich 4" im Cinedom, Köln, 30.06.2024

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Instagram / alinamerkau Alina Merkau mit ihrem Mann, August 2025

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Actionpress/ Mischke, Andre Alina Merkau, Moderatorin