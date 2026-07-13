Thomas Gottschalk bricht Schwur für Günther Jauch

Heute ist es so weit: Günther Jauch (70) feiert seinen 70. Geburtstag – und zu diesem Anlass hat sich sein langjähriger Freund Thomas Gottschalk (76) mit einer herzlichen, aber typisch schelmischen Botschaft zu Wort gemeldet. In der Bild gratuliert der 76-Jährige dem Moderator mit augenzwinkernden Zeilen und bricht dafür sogar einen alten Schwur, den die beiden miteinander geschlossen hatten. "Wir hatten uns zwar geschworen, uns erst am offenen Grab des anderen wieder übereinander zu äußern. Aber zu Deinem 70. nichts zu sagen, fällt mir schwerer, als diesen Schwur zu brechen", schreibt Thomas darin.

In seiner persönlichen Botschaft lässt es sich der Entertainer natürlich nicht nehmen, das Thema Alter mit einem Augenzwinkern anzusprechen. "Einholen wirst Du mich altersmäßig eh nie. Genauso weiß ich, dass Mick Jagger immer ein paar Jahre älter sein wird als ich. Und er hat mehr Falten als wir beide zusammen. So soll es bleiben! Happy 70, lieber Günther! Dein Freund Thomas", schloss er seinen Geburtstagsgruß an Günther.

Die Freundschaft zwischen den beiden TV-Legenden reicht Jahrzehnte zurück: Bereits in den 1980er-Jahren lernten sie sich beim Bayerischen Rundfunk kennen und wurden später zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens – Thomas mit Wetten, dass..? und Günther mit Wer wird Millionär?. Auch privat sind die beiden bis heute eng verbunden. Ihre Frauen Karina Gottschalk und Thea Sihler verstehen sich laut Bild ebenfalls bestens, und die vier treffen sich regelmäßig abseits des Rampenlichts. Groß feiern wollte Günther seinen runden Geburtstag übrigens nicht: Er kündigte an, an seinem Ehrentag am liebsten das Telefon klingeln zu lassen und kein großes Aufhebens um das Datum zu machen.

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Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Februar 2025

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RTL / Julia Feldhagen Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

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RTL / Julia Feldhagen Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

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