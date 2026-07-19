Andy Murray genießt Zeit mit Familie nach Karriereende

Seit seinem Rücktritt vom Profitennis genießt Andy Murray (39) das Familienleben in vollen Zügen. Im Gespräch mit Hello schwärmt der zweifache Wimbledon-Sieger davon, wie schön es sei, nun viel mehr Zeit mit seiner Frau Kim Murray und den vier gemeinsamen Kindern zu verbringen. "Während meiner Karriere war ich so viel unterwegs und habe meine Familie wirklich sehr vermisst. Ich liebe es, jetzt an ihrem Alltag teilhaben zu können", sagt der 39-Jährige. Er begleite die Kinder zum Schulbus, besuche Sportwettkämpfe und sogar den Schachclub.

Ganz ruhig ist es bei den Murrays zu Hause aber trotzdem nicht. Mit vier Kindern und einem Hund geht es laut Andy "ziemlich chaotisch" zu. Was einen perfekten Tag für die Familie ausmacht, erzählte er im Interview: "Wir sind alle gerne draußen und machen zusammen etwas Aktives. Oft sind es einfache Dinge, wie ein Spaziergang im Wald mit dem Hund oder ein bisschen Fußball im Garten – etwas, das wir alle zusammen machen können." Auch wenn er nicht mehr selbst auf dem Platz steht, ist Andy dem Tennis weiterhin verbunden: Bei Wimbledon verfolgte er die Spiele als Zuschauer – und saß dabei sogar neben Prinzessin Kate (44). Gemeinsam schauten sie sich das Match zwischen Katie Swan und Madison Keys an.

Andy hatte seinen Abschied vom Profitennis bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris bekannt gegeben. Zuvor hatte er auf Instagram ein Throwback-Foto von sich auf dem Siegerpodest in Rio de Janeiro geteilt, wo er 2016 Gold im Einzel gewonnen hatte. Mit seiner Frau Kim ist der Schotte seit 2015 verheiratet. Das Paar hat drei Töchter – Sophia, Edie und die fünfjährige Lola, sowie den sechsjährigen Sohn Teddy.

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Getty Images Andy Murray backstage vor seiner "Centre Stage"-Theatertour im New Wimbledon Theatre, 21. Juni 2025, Wimbledon

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Getty Images Andy Murray spricht mit Prinzessin Kate während eines Zweitrunden-Matches der Damen in Wimbledon 2026

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Getty Images Andy Murray beim Trainingsrundenspiel in Kingsbarns vor der Alfred Dunhill Links Championship 2025

Getty Images Andy Murray bei den Australian Open in Melbourne, Januar 2019