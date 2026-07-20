Julia Garner strahlt bei WM-Finale nach Scheidungsgerüchten

Julia Garner (32) zeigte sich am Sonntag, den 19. Juli, erstmals wieder in der Öffentlichkeit, nachdem bekannt geworden war, dass sie und ihr Ehemann Mark Foster getrennt sein sollen. Die Schauspielerin lief US Weekly zufolge solo über den roten Teppich im MetLife Stadium in New Jersey – und das beim WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien. Ihr Look: ein schwarzer Lederbomber, Mini-Shorts, ein weißes T-Shirt, dazu Peeptoe-Pumps und eine kleine schwarze Clutch. Die Haare trug Julia als gelockten Pixie-Cut.

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit den Berichten über die Trennung. Weder Julia noch Mark haben sich bislang persönlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Zuletzt waren die beiden im Oktober 2025 gemeinsam bei einer Hollywood-Afterparty gesehen worden. Seitdem traten sie nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, was die Spekulationen über ein mögliches Ehe-Aus im Vorfeld anheizte. Julia selbst konzentriert sich derweil ganz offensichtlich weiterhin auf ihre Karriere und präsentierte sich beim WM-Finale gut gelaunt und bestens gestylt.

Julia und Mark Foster, Frontmann der Band Foster the People, lernten sich 2018 kennen. Wie die Schauspielerin gegenüber dem Magazin Vogue erzählte, entdeckten sie bei ihrem ersten Gespräch eine erstaunliche Gemeinsamkeit: "In unserem ersten Gespräch stellten wir fest, dass meine Großmutter in derselben kleinen Stadt lebt, in der sein Vater lebt, gleich außerhalb von Cleveland." Nach zehn Monaten Beziehung machte Mark im Mai 2019 einen Heiratsantrag, noch im Dezember desselben Jahres heirateten die beiden in einem Standesamt in New York City. Für die intime Zeremonie trug Julia ein Kleid der Designerin Danielle Frankel – das passenderweise den Namen "Julia Dress" trug. Erste Hinweise auf ein Liebes-Aus hatten sich abgezeichnet, als Julia zuletzt ohne Ehering in Paris und Los Angeles gesehen worden war.

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Getty Images Julia Garner auf dem Fifa Gold Carpet vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

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Getty Images Julia Garner auf dem Fifa Gold Carpet vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford

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Imago Mark Foster und Julia Garner bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills