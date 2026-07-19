Florence Pugh wohl in neuem "Spider-Man" dabei

Kommt Florence Pugh (30) als Yelena Belova bald in "Spider-Man: Brand New Day" zum Einsatz? Marvel-Chef Kevin Feige (53) hat während einer Fragerunde auf der Shanghai Expo zumindest eine ziemlich deutliche Andeutung gemacht, berichtet das Online-Magazin Filmstarts.de. Zunächst bestätigte er, dass Florence Pughs Figur aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) in Avengers: Doomsday eine wichtige Rolle spielen werde – doch dann legte er nach: "Aber falls ihr nicht so lange warten wollt, könntet ihr Yelena in den Filmen vielleicht schon ein kleines bisschen früher sehen", sagte er. "Spider-Man: Brand New Day" startet am 29. Juli 2026 in den deutschen Kinos und ist der einzige MCU-Film, der noch vor Avengers: Doomsday im Dezember 2026 erscheint.

Tom Holland (30) muss sein nächstes Spidey-Abenteuer ohnehin nicht alleine bestreiten. Jon Bernthal (49) kehrt als Punisher zurück, Mark Ruffalo (58) schlüpft erneut in die Rolle des Hulk, und Sadie Sink (24) sorgt als neue Bedrohung für Aufruhr in New York. Offiziell bestätigt ist Florences Auftritt zwar noch nicht – doch laut Filmstarts.de hatte der Insider Daniel Richtman schon im Sommer 2025 berichtet, dass die Schauspielerin in dem Film dabei sein soll. Feiges Aussage befeuert dieses Gerücht nun erneut.

Florence Pugh ist im MCU seit "Black Widow" als Yelena Belova zu sehen und spielte die Figur später auch in Thunderbolts* weiter. Dort wurde ihre Rolle im größeren Marvel-Gefüge weiter ausgebaut. Genau das könnte nun auch erklären, warum ein Abstecher zu Peter Parker gut ins Bild passen würde. Yelena ist eng mit den aktuellen Entwicklungen rund um die neuen Avengers verknüpft, während Spider-Man nach den jüngsten Ereignissen wieder stärker an das restliche MCU angebunden werden könnte.

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Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London

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Getty Images Marvel-Präsident Kevin Feige

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Disney Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh und David Harbour in "Thunderbolts*"