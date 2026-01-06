Florence Pugh wird Tante: Babyfreuden bei ihrem Bruder Toby

Florence Pugh (30) startet mit einer süßen Familienmeldung ins neue Jahr: Die Schauspielerin wird Tante. Bruder Toby Sebastian (33), bekannt aus Game of Thrones, und seine Frau Scarlet erwarten ihr erstes Kind – nur vier Monate nach ihrer Hochzeit in Spanien. Die Künstlerin machte die Neuigkeit zum Jahreswechsel auf Instagram öffentlich und zeigte in einem roten, figurbetonten Kleid ihren wachsenden Babybauch. Neben ihr posiert Toby mit Wein und Aperol in der Hand, beide auf dem Weg zu einer Party in London. Florence, die als "Black Widow"-Star weltweit gefeiert wird, gilt als ihrer Familie eng verbunden und soll bei der Hochzeit bis in die frühen Morgenstunden mitgefeiert haben.

Zu ihrem Foto schrieb Scarlet kurz und augenzwinkernd "Saison des Übergebens", dazu ein schlüpfendes Küken – eine Anspielung auf die häufige Übelkeit in den ersten Schwangerschaftsmonaten. Unter dem Post häuften sich Glückwünsche aus dem Freundeskreis. Zugleich teilte Scarlet auch Trauriges: Ihr Vater ist vor Kurzem verstorben. "2025 sagten wir Lebewohl zu meinem lieben Papa", schrieb sie und ergänzte in einem weiteren Beitrag, wie dankbar sie dafür sei, ihn durch seine letzten Tage begleitet zu haben. Er habe sie nicht mehr zum Altar führen oder die zukünftigen Enkel kennenlernen können, doch gerade kleine Gesten der Zuneigung, festgehalten in einem Video aus dem Krankenhaus, würden nun Trost spenden.

Florence, die mit ihren Geschwistern Arabella und Rafaela aufgewachsen ist, hebt in Interviews immer wieder den starken Zusammenhalt der Familie hervor. Auch beruflich kreuzten sich die Wege schon: Toby, der neben der Schauspielerei Musik macht, veröffentlichte Songs, bei denen Florence als Backgroundstimme zu hören ist. Die Familie verbindet zudem eine besondere Beziehung zu Spanien, wo sie einige Jahre lebte, bevor sie nach Oxford zurückkehrte. Auf roten Teppichen zeigte sich die Schauspielerin in der Vergangenheit gern an der Seite ihres Bruders – ein Zeichen dafür, wie sehr sie private Momente und berufliche Highlights miteinander teilt. Nun dürfte die Vorfreude auf das erste Baby in der Runde den Familienfokus zum Jahresbeginn noch einmal verstärken.

Getty Images Toby Sebastian und Florence Pugh im Februar 2023

Instagram / scarlieface Toby Sebastian und seine Frau Scarlet, Januar 2026

Getty Images Florence Pugh bei der Special Screening von "Thunderbolts" der Cinema Society im iPic Theater in New York City