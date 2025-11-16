Das stört Florence Pugh an Intimitätskoordinatoren am Set

Florence Pugh (29) ist eine erfahrene Schauspielerin, die auch vor intimen Szenen nicht zurückschreckt. Doch die Marvel-Berühmtheit hat bei der Arbeit mit Intimitätskoordinatoren auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zu Gast im "Louis Theroux Podcast" berichtete sie: "Ich habe fantastische Erfahrungen mit Intimitätskoordinatoren gemacht. Allerdings habe ich auch ein besch*ssenes Beispiel erlebt." Der Mitarbeiter habe hilfreich sein wollen, doch alles nur "seltsam und unangenehm" gemacht. Die Britin räumte jedoch ein, dass die Position nicht grundsätzlich unnötig sei, sie befinde sich momentan einfach nur noch "in der Findungsphase".

Heute werden Sexszenen oft Wochen im Voraus detailliert geplant, was laut der Schauspielerin ihren Ablauf deutlich verbessert hat. Florence schilderte im Podcast, dass mittlerweile Sicherheitswörter, Berührungsgrenzen und die genauen Einstellungen der Kamera vertraglich festgehalten werden. Auch der Umgang der Filmteams mit Nacktheit sei respektvoller geworden, da es geschlossene Sets gebe und klar definiert sei, welche Szenen wie gefilmt werden. Diese Änderungen hätten ihr geholfen, sich wohler zu fühlen. In ihrer Karriere war Florence unter anderem in Filmen wie "Oppenheimer", "Don’t Worry Darling" und "Midsommar" in intimen Szenen zu sehen, bei denen diese neuen Standards zunehmend Anwendung fanden.

Florence berichtete im Gespräch mit Louis auch von der Kritik, die sie erreichte, nachdem sie ihre damalige Beziehung mit dem 21 Jahre älteren Zach Braff (50) öffentlich gemacht hatte. In ihrer aktuellen Partnerschaft behält sie seitdem das meiste für sich. Die 29-Jährige ist inzwischen mit dem Schauspieler Finn Cole (30) zusammen. Laut einem Insider von Daily Mail sollen die beiden Künstler seit dem Sommer sogar verlobt sein – bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, April 2025

Eamonn M. McCormack/Getty Images "Peaky Blinders"-Star Finn Cole