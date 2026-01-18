Florence Pugh feiert 30. Geburtstag mit Liebsten auf Skiern

Florence Pugh (30) hat ihren 30. Geburtstag mit einer Mischung aus Pulverschnee und Partylaune in den französischen Alpen gefeiert. Die Schauspielerin, die mit ihren Stunts für den Film "Thunderbolts*" einen Guinness-Weltrekord aufgestellt hat, reiste mit Freunden an, an ihrer Seite Freund Finn Cole (30) und Emily in Paris-Star Ashley Park (34). Für den großen Tag gab es Skifahren am Nachmittag und Hüttengaudi am Abend, inklusive Kuchen, Kartenrunden und Deko mit Florence-Gesicht darauf. Auf Instagram zeigten diverse Clips, wie die Runde mit Masken der Oscar-Nominierten tanzte und lachend den runden Geburtstag einläutete. "Es war himmlisch", schrieb Ashley zu ihrem Beitrag und verriet, dass sie Florence heimlich überrascht hatte.

Ashley teilte eine Serie von Fotos und Videos, auf denen Florence im lila Schneeanzug strahlt, Finn an ihrer Seite posiert und die Clique zwischen Sessellift, Selfies und Hüttentisch pendelt. Nach dem Skitag wurde umgezogen und weitergefeiert: Polaroids hielten die Nacht fest, auf dem Tisch lagen Monopoly Deal-Karten, dazu gab es Kaffee, Mini-Scones mit Clotted Cream und natürlich Geburtstagskuchen. In ihrer Story repostete Florence, die von 2019 bis 2022 mit dem Scrubs – Die Anfänger-Star Zach Braff (50) liiert war, die Eindrücke und bedankte sich für die Überraschung: Ashley sei extra für den Geburtstag in die Berge geflogen. "Kategorie ist... Cosplay @florencepugh ikonische Momente in den Alpen", kommentierte Ashley und schwärmte, sie würde "für Flo jederzeit wieder Skifahren neu lernen". Auch Finn, bekannt aus Peaky Blinders, mischte gut gelaunt in der Runde mit.

Abseits der Piste zeigt sich, wie eng die Bande zwischen den Freunden ist. Ashley bezeichnete Florence in ihrem Post als "Seelenschwester" und feierte sie dafür, mit so viel Energie in ein neues Kapitel zu starten. Florence hatte in Interviews zuletzt offen darüber gesprochen, Liebe gelassener anzugehen und Beziehungen wachsen zu lassen, ohne sich in einen Rausch zu stürzen. Die Schauspielerin pflegt laut Daily Mail einen herzlichen Umgang mit ihren Liebsten und lässt ihre Community an solchen Momenten teilhaben, ohne dabei das Private aus der Hand zu geben. Florence gelang der erste große Karriereschritt 2016 mit ihrer Rolle in "Lady Macbeth". Den internationalen Durchbruch feierte sie jedoch 2019: Mit ihren eindrucksvollen Auftritten in "Midsommar" und "Little Women" eroberte sie ein weltweites Publikum – und erhielt für ihre Darstellung in Greta Gerwigs (42) Literaturverfilmung prompt ihre erste Oscar-Nominierung.

Getty Images Florence Pugh im September 2024

Getty Images Ashley Park bei der Time100 Next Gala 2024

Getty Images Finn Cole, Schauspieler