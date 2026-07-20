Eine Umbesetzung bei "Bridgerton"? Jetzt spricht Calam Lynch

Wird Theo in der nächsten Staffel von Bridgerton zurückkehren? Fans der Netflix-Serie machen sich Sorgen um mögliche Umbesetzungen – und nun hat sich der Darsteller des beliebten Charakters erstmals zu einer möglichen Rückkehr geäußert. Calam Lynch, der Theo in der zweiten Staffel spielte, sprach gegenüber dem Portal Swooon über seine Zeit am Set und die Frage, ob er für Eloises Staffel zurückkehren könnte. Bislang habe ihn niemand offiziell für eine Rückkehr angefragt. "Ich habe die Show wirklich geliebt, das stimmt wirklich", sagte der Schauspieler.

Ganz ausschließen wollte Calam eine Rückkehr nicht. "Wenn es wirklich durchdacht und auf eine subtile, interessante Weise umgesetzt wird, dann natürlich", erklärte er. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass Showrunnerin Jess Brownell wisse, was für die Figuren am besten sei. Theos kurze Annäherung an Eloise wurde in der Serie nie weiter aufgegriffen. Stattdessen soll Eloises Liebesgeschichte mit Phillip in Staffel 5 im Mittelpunkt stehen, die auf dem Roman "To Sir Phillip, With Love" von Buchautorin Julia Quinn basiert.

Zuletzt sorgten auch mögliche Umbesetzungen anderer Figuren für Diskussionen unter den Fans. Buchautorin Julia Quinn zeigte sich gegenüber Us Weekly jedoch zuversichtlich, dass Florence Hunt (19) und Will Tilston ihre Rollen als Hyacinth und Gregory behalten können, obwohl bis zu ihren Staffeln noch einige Jahre vergehen dürften. "Als sie anfingen, waren sie ungefähr zwölf und dreizehn. [...] Sie werden dann weit in ihren Zwanzigern sein", erklärte sie. Calam selbst blickt jedenfalls gerne auf seine Zeit bei "Bridgerton" zurück. Über Kollegin Claudia Jessie (36) schwärmte er: "Ich liebe Claudia so sehr. Sie ist großartig und ich liebe es, mit ihr zu arbeiten."

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ActionPress/CapitalPictures Calam Lynch in "Black Beauty"

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Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

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Getty Images Claudia Jessie, Florence Hunt und Will Tilston bei der "Bridgerton"-Premiere in Paris im Palais Brongniart