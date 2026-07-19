Für Klicks? KunshiKitty meldet sich nach Livestream-Unfall

Schreckmoment während eines Urlaubs auf Mallorca: Streamerin KunshiKitty erlebte auf der Ferieninsel einen folgenschweren Moment, der live im Netz mitverfolgt werden konnte. Während sie an einer Strandpromenade entlanglief und für ihre Zuschauer auf Twitch streamte, trat sie plötzlich auf einen Gullideckel, der unter ihr einbrach. Im Stream war zu sehen, wie sie unvermittelt nach unten wegbrach, sich auf dem Boden abstützte und fluchte. Kurz darauf postete sie einen Clip des Vorfalls auf Instagram – und meldete sich wenig später aus dem Krankenhaus.

Zum Glück war der Schaden am Ende überschaubar. "Es ist nicht gebrochen, es ist eine Prellung und eine fette Schürfwunde", erklärte KunshiKitty in einem Update auf der Plattform. Die Sanitäter hätten sie zunächst röntgen lassen, weil ihr Arm "wirklich seeeehr weird aussieht". Die Behandlungskosten belaufen sich auf rund 1900 Euro, die laut der Streamerin voraussichtlich ihre Krankenkasse übernehmen werde. "Das ist auf jeden Fall sehr dumm gelaufen", fasste sie das Erlebnis zusammen. Außerdem wehrte sie sich gegen den Vorwurf, den Unfall absichtlich inszeniert zu haben: "Der Gullideckel ist übrigens eingebrochen, als ich draufgetreten bin, und wer glaubt, das war Absicht oder 'Clipfarm', ist eh komplett lost, ganz ehrlich." Inzwischen ist sie bereits wieder live auf Twitch unterwegs.

In der Instagram-Kommentarspalte zu ihrem Unfallclip fallen die Reaktionen jedoch gemischt aus. Während einige Nutzer sich besorgt zeigten und gute Besserung wünschten, reagierten andere mit Skepsis oder Humor: "Alles für die Klicks!", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Kameramann gut erzogen, immer drauf bleiben." KunshiKitty selbst ließ sich davon aber offenbar nicht beirren, wählte einen ironischen Ton in der Caption zu ihrem Unfall-Video und fragte: "Wo TÜV auf Malle???"

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Instagram / kunshikitty KunshiKitty, April 2024

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Instagram / kunshikitty Kunshikitty nach ihrem Sturz, Juli 2026

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Instagram / kunshikitty KunshiKitty, deutsche Streamerin

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