Frisch verliebt: Leon Content zieht mit Freund zusammen

Leon Content (25) und sein Partner Lucas machen nicht nur ihre Liebe öffentlich – sie wagen auch gleich den nächsten großen Schritt. Im Interview mit Promiflash verrät der Influencer exklusiv, dass die beiden mitten in ihrem gemeinsamen Umzug stecken. "Wir ziehen zusammen! Wir sind gerade schon mitten im Umzug und werden in naher Zukunft zusammenwohnen. Darauf freuen wir uns beide wirklich sehr", so Leon. Die Entscheidung, die Beziehung jetzt auch öffentlich zu machen, begründet der 25-Jährige mit einem simplen Wunsch nach Normalität: "So können wir uns ganz normal zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, gemeinsam auf Events gehen und müssen unsere Liebe nicht mehr verstecken. Das fühlt sich für uns einfach viel entspannter und schöner an."

Beim Thema Zukunft hält sich das Paar noch nicht zurück – zumindest, was die Gedanken angeht. Eine Verlobung oder Kinder schließt Leon für später ausdrücklich nicht aus. Erst einmal stehe aber der Umzug im Vordergrund: "Dann wollen wir uns gemeinsam einrichten und richtig in unserem neuen Zuhause ankommen. Ich glaube, damit werden wir in der nächsten Zeit erst einmal gut beschäftigt sein." Mit seiner Bekanntheit habe Lucas übrigens kein Problem, wie Leon betont. "Für ihn bin ich einfach ich, und das ist auch sehr schön so", sagt er. Zwar kannte Lucas ihn bereits von Social Media – großen Wirbel mache er darum aber nicht.

Leon ist als Gewinner von Forsthaus Rampensau Germany bekannt geworden. Seine Beziehung zu Lucas hatte er zuvor auf Instagram öffentlich gemacht, wo er innige Fotos mit seinem Partner teilte und seine Zuneigung offen zeigte. Unter einen der Beiträge schrieb Leon schlicht: "Ich liebe dich."

Anzeige Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content, Content-Creator

Anzeige Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content mit seinem neuen Partner Lucas, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leon.content Leon Content und Freund Lucas, Juli 2026

Anzeige