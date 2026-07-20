HealthyMandy teilt Himmelsgeburtstag ihres Sohnes Rio

Ein schwerer Tag für Mandy Brobeck (31) und ihren Mann Oskar Ogorkiewicz (35): Das Influencer-Paar, bekannt als HealthyMandy und FitnessOskar, hat nun den vierten Himmelsgeburtstag ihres verstorbenen Sohnes Rio begangen. Statt einer Geburtstagsfeier führte der Weg der kleinen Familie an diesem Tag zum Friedhof, wo sie Rios Grab mit Blumen, Spielzeug und Seifenblasen schmückten. Auf Instagram ließ Mandy ihre Community jetzt an diesem bewegenden Moment teilhaben und fand berührende Worte für ihren Verlust.

Mandy schreibt, niemand bereite einen darauf vor, den Geburtstag eines Kindes zu planen, das nicht mehr da ist. Besonders der Kauf einer Geburtstagskerze habe sie tief getroffen: Vor dem Regal im Laden habe sie sich "völlig hilflos" gefühlt, berichtet sie laut RTL. Die Influencerin erinnert sich außerdem an den Tag von Rios Geburt: "Du hast mich zur Mama gemacht – zu deiner Mama. Und das werde ich für immer sein." Auch Rios kleiner Bruder Noel begleitete seine Eltern zum Friedhof und ließ Seifenblasen in den Himmel steigen.

Rio kam im Juli 2022 zur Welt. Kurz nach seiner Geburt wurde bei ihm das seltene IPEX-Syndrom diagnostiziert – eine schwere erbliche Autoimmunerkrankung. Nach 145 Tagen voller Hoffnung, Krankenhausaufenthalte und medizinischer Behandlungen starb der kleine Junge. Seitdem teilen Mandy und Oskar ihre Trauer immer wieder offen mit ihrer Community. Bereits zuvor sprach Mandy in der Talkshow "deep und deutlich" über den schmerzhaften Verlust: "Er ist für immer ein Teil unseres Lebens, und wir wissen, er wacht über uns."

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Instagram / healthymandy HealthyMandy mit Sohn Rio

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Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, FitnessOskar und ihr Sohn im März2025

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Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer