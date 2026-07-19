Fürstin Charlène strahlt bei Gala mit Grace Kellys Enkelin

Glamour pur an der Côte d’Azur: Fürstin Charlène von Monaco (48) hat am Samstag bei der 77. Rotkreuz-Gala in Monaco einen funkelnden Auftritt hingelegt. In der legendären Salle des Étoiles im Sporting Monte-Carlo strahlte die 48-Jährige an der Seite von Ehemann Fürst Albert (68) und ihrer Nichte Camille Gottlieb (28), der Enkelin von Grace Kelly (†52). Während Charlène im champagnerfarbenen Abendkleid mit Neckholder und auffälligen Accessoires über den Teppich glitt, feierte Camille nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag ihren großen Gala-Moment im elfenbeinfarbenen Traumkleid mit Beinschlitz. Das royale Trio posierte gemeinsam für die Fotografen und sorgte für eine besonders elegante Familieninszenierung bei dem renommierten Charity-Event, wie unter anderem Hello berichtet.

Fürstin Charlène setzte bei ihrem Look auf pure Eleganz: Ihr langes, schimmerndes Kleid war am Oberteil weich drapiert, lief fließend bis zum Boden und wurde durch einen raffinierten, schalartigen Kragen zum Hingucker. Dazu kombinierte die ehemalige Profischwimmerin funkelnde Statement-Ohrringe und eine glitzernde goldene Clutch. Ihr blondes Haar war in glänzende, an die goldene Ära Hollywoods erinnernde Wellen gelegt. Nichte Camille griff das helle Farbthema in einer elfenbeinfarbenen Robe mit strukturierter Corsage und asymmetrischem Ausschnitt auf. Diamantschmuck, eine schlichte weiße Clutch und spitze Pumps in derselben Farbe rundeten ihren Look ab. Albert fügte sich mit einem elfenbeinfarbenen Dinnerjackett, weißem Hemd und schwarzer Hose stilsicher ein und setzte mit einer knallroten Fliege einen farbigen Akzent. Die Gäste der Gala erlebten neben dem roten Teppich ein Showprogramm mit Live-Acts, eine große Tombola und zahlreiche Spendenaktionen zugunsten des Monegassischen Roten Kreuzes.

Hinter all dem royalen Prunk steckt natürlich eine traditionsreiche Charity-Maschinerie: Das Monegassische Rote Kreuz wurde 1948 von Fürst Louis gegründet und verbindet seit Jahrzehnten karitative Arbeit mit hochkarätigen Gesellschaftsevents. Albert steht der Organisation bereits seit 1982 als Präsident vor, Charlène wirkt als Vizepräsidentin an seiner Seite mit. Die beiden Royals sind zudem Eltern der Zwillinge Jacques und Gabriella, die sie normalerweise aus dem Rampenlicht der großen Abendveranstaltungen heraushalten. Camille wiederum ist nicht nur als Mitglied der monegassischen Fürstenfamilie präsent, sondern engagiert sich auch aktiv als Leiterin der Jugendabteilung des Roten Kreuzes. Die junge Frau tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Großmutter Grace Kelly, die nach ihrer Hollywoodkarriere als Fürstin von Monaco ein Symbol für Eleganz und repräsentative Wohltätigkeit wurde.

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Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Camille Gottlieb und Bettina Ragazzoni-Janin, Juli 2026

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Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert II. von Monaco und Camille Gottlieb im Juli 2023

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Getty Images Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly