Nizza: Charlène und Fürst Albert nehmen an Gedenkfeier teil

Ergreifende Szenen am Dienstag in Nizza: Fürstin Charlène (48) und Fürst Albert (68) von Monaco haben an der Gedenkzeremonie zum zehnten Jahrestag des Terroranschlags auf der Promenade des Anglais teilgenommen. An ihrer Seite standen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) und seine Frau Brigitte Macron (73). Das monegassische Fürstenpaar wirkte sichtlich bewegt, als Macron und Vertreter der Opferfamilien das Wort ergriffen. Charlène erschien in einem eleganten, ärmellosen Marineblaukleid und hielt aufgrund der Hitze einen weißen Fächer in der Hand.

Auch die früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy (71) und François Hollande (71) waren bei der Zeremonie zugegen. Rund 2.500 Menschen kamen zu der bewegenden Veranstaltung. Ein Film erinnerte an die Tragödie, der Cellist Gautier Capuçon spielte einen musikalischen Tribut. Besonders symbolträchtig war der Moment, als 43 Kinder und 43 Ersthelfer den Platz betraten – je einer für jedes der 86 Todesopfer. Jeder von ihnen erhielt abschließend einen Olivenzweig. Albert und Charlène haben in der Vergangenheit bereits wiederholt an offiziellen Gedenkfeiern für die Opfer des Anschlags teilgenommen.

Erst vor zwei Monaten hatte Charlène auch abseits offizieller Termine für rührende Schlagzeilen gesorgt. Zum französischen Muttertag teilte der Palast auf Instagram ein seltenes Familienfoto: Die Fürstin posierte in strahlendem Weiß mit den Zwillingen Prinz Jacques (11) und Prinzessin Gabriella (11). Dazu hieß es auf dem offiziellen Account: "Allen Müttern einen schönen Muttertag." Besonders auffällig: Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Kindern, inklusive der blonden Haarpracht. Und Gabriella setzte mit zarten Goldcreolen einen kleinen, aber feinen modischen Akzent.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco bei den Gedenkfeiern zum 10. Jahrestag des Anschlags von Nizza

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Getty Images Bernard Cazeneuve, Manuel Vals, Nicolas Sarkozy, Fürstin Charlène und Fürst Albert, 14. Juli 2026

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