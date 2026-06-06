Nanu? Fürstin Charlène überrascht mit Typveränderung

Beim freien Training zum Großen Preis von Monaco sorgte nicht nur das Renngeschehen für Gesprächsstoff, sondern auch der neue Look von Fürstin Charlène (48): Die 48-Jährige präsentierte sich mit offenen, schulterlangen Haaren in dunklem Honigblond, die ihr Gesicht im Wind sanft umspielten. Ein seltener Anblick, da Charlène ihre Haare sonst meist elegant zurückgesteckt oder deutlich kürzer trägt. Auch farblich setzte sie auf ein markantes Update: Statt des kühlen Platinblonds der vergangenen Jahre nähert sich die Royal nun offenbar wieder ihrer Naturhaarfarbe an. Passend zum glamourösen Auftritt wählte sie eine knöchellange, ärmellose Robe in kräftigem Signalrot, die durch einen tiefen Ausschnitt und einen präzise gesetzten Taillengürtel bestach. Spitze Heels im exakt selben Farbton und eine lässige Sonnenbrille machten den Look perfekt.

Dieser Auftritt bildete den Auftakt für ein langes Glamour-Wochenende im Fürstentum, bei dem sich Charlène und Fürst Albert (68) abseits der Rennstrecke gewohnt souverän präsentierten. Gemeinsam besichtigten sie die Boxengasse und suchten laut Kurier auch den direkten Kontakt zu den Teams vor Ort. Beim Posieren vor den Fotografen bewiesen die beiden zudem Humor, als sie neben einem roten Feuerwehrfahrzeug Halt machten, dessen Lackierung sich exakt in Charlènes figurbetonter Robe widerspiegelte. Während Albert durch eine sportliche Cap bewusst einen lockeren Akzent zum eleganten Anzug setzte, unterstrich die Fürstin mit ihrem durchgestylten Auftritt den repräsentativen Charakter des Termins.

Bereits am Donnerstagabend setzte die stilbewusste Fürstin beim traditionellen Empfang im Ozeanographischen Museum modische Akzente, als sie sich den Gästen in einem auffälligen, türkisfarbenen Outfit präsentierte. Ein offizieller Instagram-Post hielt später die Begegnung des Fürstenpaares mit Weltmeister Max Verstappen (28) und dessen Partnerin Kelly Piquet (37) fest. Während das berühmte Rennen durch die engen Straßen von Monte Carlo am Wochenende für die sportliche Spannung sorgt, lieferte das Fürstenpaar mit diesen perfekt abgestimmten Auftritten bereits im Vorfeld die modischen Höhepunkte abseits der Strecke.

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Imago Prinzessin Charlène beim Großen Preis von Monaco, Juni 2026

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Getty Images Fürstin Charlene im Juni 2025 in Monaco

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Getty Images Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène von Monaco bei der Willkommenszeremonie für Papst Leo XIV. im Fürstenpalast