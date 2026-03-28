Privileg: Fürstin Charlène empfängt Papst Leo XIV. in Weiß

Fürstin Charlène von Monaco (48) hat am 28. März gemeinsam mit ihrer Familie Papst Leo XIV. (70) empfangen – und setzte mit ihrem Outfit dabei ein besonderes Statement. Die Ehefrau von Fürst Albert II. (68) erschien vollständig in Weiß gekleidet, ein Look, der kein modischer Zufall war, sondern ein seltenes Privileg widerspiegelt. An ihrer Seite zeigte sich auch ihre Tochter Gabriella (11) im perfekt abgestimmten Partnerlook in Weiß. Während Albert und Sohn Jacques (11) auf klassische dunkle Anzüge setzten, zogen die beiden in hellen Tönen sofort alle Blicke auf sich. Charlène trug ihr Haar in einem tief gebundenen Dutt und ergänzte ihren eleganten Auftritt später mit einer weißen Mantilla, einem feinen Schleier. Gabriella präsentierte sich mit leicht zurückgestecktem Haar.

Die Farbwahl hatte eine tiefere Bedeutung, wie Bunte.de berichtet. Bei einer Audienz beim Papst gelten traditionell strenge Kleidervorschriften: Frauen tragen üblicherweise hochgeschlossene schwarze Outfits, oft kombiniert mit einem Schleier als Zeichen von Respekt und Demut. Helle oder auffällige Farben sind dabei eigentlich nicht vorgesehen. Weiß bildet hier jedoch eine große Ausnahme. Charlène gehört zu einem exklusiven Kreis katholischer Königinnen und Fürstinnen, denen das sogenannte "Privilège du blanc" zusteht – ein seltenes Vorrecht, das es nur sehr wenigen Royals erlaubt, bei offiziellen Begegnungen mit dem Papst bewusst auf Weiß zu setzen. Die Farbe steht für die besondere Stellung innerhalb der katholischen Welt und die enge Verbindung zur Kirche.

Charlène, die sich stets in edlen Outfits zeigt, gehört seit ihrer Hochzeit mit Albert fest zur katholischen Fürstenfamilie von Monaco und steht seit Jahren im Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Charlène, die früher als Schwimmerin erfolgreich war, präsentiert sich bei offiziellen Terminen häufig an der Seite ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella. So entstehen Momente, in denen nicht nur Protokoll und Tradition im Vordergrund stehen, sondern auch die familiäre Verbundenheit der Grimaldis sichtbar wird.

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Getty Images Private Audienz im Fürstenpalast: Papst Leo XIV. mit Prinzessin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

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Getty Images Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène von Monaco bei der Willkommenszeremonie für Papst Leo XIV. im Fürstenpalast

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco bei der "Ballon d'Or"-Zeremonie in Paris