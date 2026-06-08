Kim Kardashian stiehlt Fürstin Charlène die Show

Beim Monaco Grand Prix war es eigentlich Kimi Antonelli, der Geschichte schrieb: Mit seinem fünften Sieg in Folge krönte sich der 19-jährige Mercedes-Youngster zum jüngsten Monaco-Sieger aller Zeiten. Doch für mindestens genauso viel Gesprächsstoff sorgte ein ganz anderer Star – nämlich Kim Kardashian (45). Die Unternehmerin zog im Fahrerlager alle Blicke auf sich: Fotografen, Kamerateams und Fans bildeten Menschentrauben, sobald sie auftauchte. Und das, obwohl eigentlich Fürstin Charlène (48) traditionell die große Bühne des Fürstentums gehört – sie überreichte gemeinsam mit Fürst Albert II. (68) die Trophäen an die Sieger.

Im Mittelpunkt des Interesses an Kim standen vor allem die anhaltenden Spekulationen über ihr Verhältnis zu Lewis Hamilton (41). Der siebenmalige Weltmeister fuhr beim Rennen auf den zweiten Platz, und Kim war dabei, als er seinen Pokal in Empfang nahm. Dicht vor dem Podium stehend jubelte sie begeistert mit – und bekam dabei den Sieger-Champagner direkt ins Haar. Mit nasser Frisur verließ sie anschließend den Bereich vor der Bühne. Auf Fragen von Reportern zu ihrer Beziehung zu Lewis reagierte die Unternehmerin lediglich mit einem vielsagenden Lächeln und ließ die Spekulationen damit offen im Raum stehen.

Für die monegassische Fürstin ist der Grand Prix traditionell einer der wichtigsten Termine im Jahreskalender, denn das Fürstenpaar repräsentiert an diesem Wochenende das Fürstentum vor einem internationalen Millionenpublikum. Charlène und Albert zeigen sich dabei Seite an Seite auf der Ehrentribüne und beim Zeremoniell auf dem Podium, wo sie regelmäßig Rennfahrerlegenden und Nachwuchsstars wie Kimi Antonelli auszeichnen. Kim dagegen präsentiert sich an diesem Wochenende erneut als treue Unterstützerin von Lewis, nachdem sie bereits beim Qualifying mit Schwester Khloé (41) im Fahrerlager gesichtet wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Mitglieder des Ferrari-Teams mit Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco in Monte-Carlo, 7. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Auf dem Podium des Formel-1-Grand-Prix von Monaco 2026 mit Fürst Albert II., Prinzessin Charlène und Kimi Antonelli

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026