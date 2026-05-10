Tod durch Autounfall: Fürstin Charlène trauert um Vertrauten

Fürstin Charlène (48) von Monaco muss einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Prinz Muziwoxolo, ein enger Vertrauter von König Misuzulu – dem nach der südafrikanischen Verfassung amtierenden König der Zulu –, ist am 1. Mai 2026 bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 49 Jahre alt. Der Unfall ereignete sich zwischen Pongola und Nongoma in der Provinz KwaZulu-Natal, während Muziwoxolo als Teil der Eskorte König Misuzulu und seine Frau, Königin Nomzamo Myeni, begleitete. Für Charlène, die in Südafrika aufgewachsen ist und enge Verbindungen zur royalen Zulu-Familie pflegt, dürfte die Nachricht ein tiefer Schlag sein.

Prinz Thulani, Sprecher der royalen Zulu-Familie, bestätigte den Tod in einem Statement, das unter anderem dem Magazin Hola vorliegt. "Sein langjähriger Dienst und sein Engagement für den Schutz der Könige, vom verstorbenen König Zwelithini bis hin zu König Misuzulu, werden sein Vermächtnis sein", heißt es darin. Muziwoxolo galt als das treueste Mitglied des Hofes von König Misuzulu und als eine tragende Säule an seiner Seite. Am 9. Mai fand auf dem Sportplatz neben dem Königspalast KwaKhethomthandayo eine Trauerfeier für den Verstorbenen statt – an einem Ort mit großer symbolischer Bedeutung, denn dort wurde 2021 auch König Goodwill Zwelithini verabschiedet.

Charlène wuchs in Simbabwe und Südafrika auf und verbrachte im Jahr 2021 mehrere Monate in ihrer Heimat. Aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen nach einer Operation verlängerte sich der Aufenthalt deutlich – eine schwere Zeit, in der sie laut Berichten die Verbindung zur royalen Zulu-Familie intensivierte und zur Vertrauten von König Misuzulu wurde. Bereits zu dessen Vater, König Goodwill Zwelithini, der im März 2021 verstarb, hatte sie eine enge Beziehung gepflegt. Prinz Muziwoxolo hatte dem verstorbenen König Goodwill ebenfalls gedient und galt als sein "menschlicher Schutzschild", bevor er nach dessen Tod dieselbe Rolle für den neuen König übernahm.

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Imago Fürstin Charlène von Monaco im Juli 2025

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Getty Images Prinz Albert und Fürstin Charlène nach den Sainte-Dévote-Feierlichkeiten in Monaco, Januar 2026

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