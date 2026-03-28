Fürstin Charlène besucht Krankenhaus in Designer-Kleid

Fürstin Charlène von Monaco (48) hat bei der Eröffnung der neuen Eltern-Kind-Einheit im Princess Grace Hospital Centre auf ein luxuriöses Designer-Outfit gesetzt, das auf Fotos des Palastes auf Instagram zu sehen ist. Die 48-Jährige erschien zu dem Termin in La Colle in einem farbenfrohen Midikleid von Erdem, das mit großen floralen Mustern in Lila, Blau und Weiß bedruckt war und laut dem Magazin Hello! rund 1.100 Euro kostet. Dazu kombinierte sie hellblaue Slingback-Pumps mit Kittenheel-Absatz von Gianvito Rossi für 790 Euro und trug eine Mini-Lady-D-Joy-Tasche von Dior in eisblauem Lammsleder, die mit einem Preis von 4.250 Euro zu Buche schlägt. Insgesamt belief sich der Wert ihres Ensembles auf über 5.700 Euro.

Charlène trug ihr blondes Haar zu einem eleganten Dutt hochgesteckt, wobei sie eine einzelne Strähne locker um ihr Gesicht fallen ließ und diese in weiche Wellen legte. Ihr Make-up hielt die Fürstin dezent, sie setzte lediglich auf einen roten Lippenstift und einen Hauch Rouge auf ihren Wangen. Zu ihrem frühlingshaften Look mit langen Ärmeln und einem schwingenden Rock im Skater-Stil trug sie außerdem subtile Ohrstecker. Begleitet wurde Charlène, die für ihre stilvollen Outfits bekannt ist, von ihrem Ehemann Fürst Albert II. (68), als das Paar die innovative Krankenhaus-Einheit einweihte. Die vier speziell gestalteten Zimmer sollen eine familiäre Atmosphäre schaffen.

Erst wenige Tage zuvor, bei der Eröffnung des Exotischen Gartens am 25. März, hatte Charlène ebenfalls auf Luxuslabels gesetzt. Zu diesem Anlass trug sie acht Zentimeter hohe "Heartbreaker"-Pumps von Louis Vuitton mit Stiletto-Absatz und goldener V-förmiger Hardware sowie eine passende Mini-"Capucines"-Tasche, die für fast 6.000 Euro erhältlich ist. Gegenüber dem Magazin Hello! kommentierte die Luxus-Stylistin Oriona Robb, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Modebranche verfügt, Charlènes Look: "Fürstin Charlènes Look ist ein starkes Beispiel für ihren charakteristischen Ansatz moderner Schneiderkunst."

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco bei der "Ballon d'Or"-Zeremonie in Paris

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Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Nationalfeiertag Monacos 2025

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Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Prinz Jacques beim Nationalfeiertag von Monaco, 2023