Im Rhein: Schwiegertochter-Ingos Papa Lutz wurde bestattet

Die Familie des verstorbenen Schwiegertochter gesucht-Stars Lutz Peters (64) hat ihm seinen letzten Wunsch erfüllt. Vor wenigen Wochen war Lutz im Alter von 64 Jahren gestorben. Nun wurde er im engsten Familienkreis beigesetzt – in Form einer Rheinbestattung, ganz so, wie er es sich immer gewünscht hatte. Seine Frau Birgit, vielen Fans der RTL-Sendung als Stups bekannt, und Tochter Iris wandten sich anschließend mit bewegenden Worten auf Instagram an die Öffentlichkeit.

"Lutz' größter Wunsch war es, irgendwann eins mit dem Fluss zu werden, der ihm so viel bedeutet hat", schrieben die beiden in ihrem Beitrag. Dieser Wunsch sei nun in Erfüllung gegangen: "Es war genau so, wie er es sich gewünscht hat: frei, friedlich und getragen von den Wellen." Der Rhein habe für den 64-Jährigen eine ganz besondere Bedeutung gehabt. "Der Rhein fließt weiter, und mit ihm unsere Liebe und die dankbare Erinnerung an die gemeinsame Zeit", hieß es weiter. Immer wenn sie künftig auf den Fluss blickten, wüssten sie, "dass er genau da ist, wo er sein wollte". Auch den vielen Menschen, die nach Lutz' Tod ihre Anteilnahme gezeigt hatten, richteten Stups und Iris Worte des Dankes aus: "Wir danken euch von Herzen für die überwältigende Anteilnahme und die lieben Worte in den letzten Wochen von jedem Einzelnen."

Lutz war durch "Schwiegertochter gesucht" einem Millionenpublikum bekannt geworden. Er begleitete seinen Sohn Ingo (35) bei dessen Suche nach der großen Liebe. Ob der 35-Jährige bei der Bestattung anwesend war, ist nicht bekannt. Vor rund fünf Wochen hatte er aber auf Instagram durchblicken lassen, dass er aufgrund ihres zuletzt schwierigen Verhältnisses nicht damit rechnete, überhaupt davon zu erfahren. Auf die Frage eines Fans, ob er gern zur Beerdigung gehen würde, schrieb er: "Ja, würde ich gerne. Aber ich denke mal, die Beerdigung war schon. Beziehungsweise werde ich eh nicht eingeladen werden."

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"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz

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Instagram / stups_und_lutz "Schwiegertochter gesucht"-Bekanntheit Lutz

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Facebook / Stups und Lutz - die romantischen Rheinländer Lutz und Stups im Mai 2020