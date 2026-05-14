Warum Schwiegertochter-Ingo und seine Steffi getrennt wohnen

Realitystar Ingo Peters (35) genießt gerade sein frisches Liebesglück mit Freundin Steffi – zusammen wohnen die beiden dennoch nicht. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich der Schwiegertochter gesucht-Star jetzt den neugierigen Fragen seiner Community. Ein Fan wollte wissen: "Warum zieht ihr nicht zusammen, das spart eine Menge Geld?" Ingo nutzte die Gelegenheit, um offen über seine Wohnsituation zu sprechen und machte deutlich, dass es für das Paar aktuell keinen Anlass gibt, etwas zu verändern.

Ingo erklärte, dass er erst vor Kurzem umgezogen sei und daher ein weiterer Wohnungswechsel momentan nicht infrage komme. "Ja, warum wir noch nicht zusammenziehen, ist ganz einfach. Weil ich gerade erst hergezogen bin", stellte der Realitystar auf Instagram klar. Auch das Argument, durch eine gemeinsame Wohnung Geld zu sparen, sieht er anders: "Man spart nicht viel Geld. Wir wohnen nicht weit auseinander. Von daher passt das alles so, wie es aktuell ist." Statt sich mit Umzugsplänen zu beschäftigen, genießen die beiden lieber ihre gemeinsame Zeit. So verriet der TV-Star auch, dass er den anstehenden Vatertag mit Steffi verbringen wird.

Nach dem Ende seiner Ehe mit Annika hatte Ingo bereits im vergangenen Jahr offen über sein neues Glück mit Steffi gesprochen – und daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert. "Bei uns läuft alles super. Ich bin noch nie so glücklich gewesen in einer Beziehung wie mit ihr", schwärmte Ingo in seiner Instagram-Runde und zog dabei sogar einen harten Vergleich zu seiner Vergangenheit: "Ich bin mit ihr viel glücklicher als mit meiner Ex." Ob das frisch verliebte Paar irgendwann doch noch den Schritt in eine gemeinsame Wohnung wagt, bleibt abzuwarten.

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star