TV-Star Ingo hat dank einer Magen-OP fast 65 Kilo abgenommen

Ingo Peters (35) hat sich bei seinen Fans gemeldet und ein ehrliches Update zu seiner Gewichtsabnahme geteilt. Der Realitystar wurde 2013 durch die RTL-Sendung Schwiegertochter gesucht bekannt und teilte in einer Instagram-Story mit, dass er derzeit rund 125 bis 126 Kilogramm wiegt. "Mir geht es eigentlich so weit aktuell ganz gut nach der Magen-OP", verkündete der 35-Jährige seinen Followern. Bemerkenswert: Seit seinem Höchstgewicht von 181 Kilogramm vor knapp zwei Jahren hat Ingo insgesamt rund 65 Kilogramm abgenommen.

Allerdings gibt es auch eine kleine Delle in der Erfolgskurve. "Ich habe etwas, ein, zwei Kilo wieder zugenommen, aber das ist vollkommen normal", erklärte er in seiner Story ganz offen. Dagegen hat er sich bereits einen konkreten Plan gemacht. Regelmäßiges Training im Fitnessstudio soll dabei helfen, die Kilos wieder purzeln zu lassen. "Ich werde auch gucken, dass ich dann nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehe, da auch mal wieder ein bisschen was mache", so Ingo. Ein Fitnessstudio in seiner Nähe sei bereits gefunden, der Anmeldung stehe also nichts im Weg.

Seit Juli 2024 unterstützt ihn ein sogenannter Schlauchmagen bei seinem Abnehmprozess – ein Eingriff, auf den er sich nach eigenen Angaben sehr genau vorbereitet hatte und für den er sogar vorsorglich sein Testament aufgesetzt hatte. In einem früheren RTL-Interview schwärmte Ingo bereits von den Reaktionen seines Umfelds: "Die Reaktionen sind echt krass. Jeder, der mich sieht, ist überrascht, dass ich so viel abgenommen habe." Und er fügte hinzu: "Ich fühl' mich so toll mit den wenigen Kilos."

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

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Instagram / ingonator_official Ingo Peters, TV-Star

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

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