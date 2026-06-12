Trotz Entfremdung: Ingo möchte zur Beerdigung seines Papas

Realitystar Ingo (35) Peters trauert um seinen Vater Lutz (64), der kürzlich verstorben ist. Trotz der Entfremdung zwischen den beiden hätte Ingo gerne an der Beerdigung seines Papas teilgenommen – doch er geht davon aus, dass diese bereits stattgefunden hat, ohne dass er davon erfahren hat. In einer Fragerunde auf Instagram antwortete er auf die Frage eines Fans, ob er gerne zur Beerdigung gegangen wäre: "Ja, würde ich gerne. Aber ich denke mal, die Beerdigung war schon. Beziehungsweise werde ich eh nicht eingeladen werden."

In diesem Zusammenhang brachte Ingo auch eine alte Geschichte zur Sprache, die ihn offenbar noch immer beschäftigt. Er erinnerte daran, dass es einst geheißen haben soll, die Familie sei nicht zu seiner Hochzeit eingeladen worden – was er entschieden zurückweist: "Das ist eine Lüge gewesen. Wir haben sie damals zur Hochzeit eingeladen." Ob er nun Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen möchte, ließ er dagegen offen: "Mal gucken, was kommt." Reue über das zerrüttete Verhältnis zu seinem Vater hegt er derweil nicht. "Bereuen tu ich gar nichts", stellte er klar.

Wie bekannt wurde, erfuhr Ingo vom Tod seines Vaters nicht durch seine Familie, sondern über soziale Medien – ein Umstand, der ihn tief schockierte. Auch seine Mama Stups und seine Schwester sollen über das Ausbleiben einer direkten Nachricht durch die Familie enttäuscht gewesen sein. Ingo, der durch das Format Schwiegertochter gesucht einem breiten Publikum bekannt wurde, pflegt schon seit Jahren eine schwierige Beziehung zu seinem Vater Lutz.

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz