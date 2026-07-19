Pedro Pascal: Das ist seine bisher härteste Rolle gewesen

In "Behemoth!" übernimmt Pedro Pascal (51) erstmals in seiner Karriere eine Filmhauptrolle – und sie fordert ihn wie keine andere je zuvor. Der 51-jährige Schauspieler spielt darin Alex, einen hochtalentierten Cellisten, der nach Jahrzehnten in der klassischen Musikwelt nach Hollywood zurückkehrt, um wieder Filmmusik zu komponieren. Für die Rolle musste Pedro täglich nach dem Dreh Cellounterricht nehmen – und zieht dabei einen klaren Vergleich zu allem, was er bisher auf der Leinwand gelernt hat. "Das war zehnmal schwieriger als all das andere wegen des verdammten Cellos", sagt er gegenüber Vanity Fair. "Buchstäblich das Härteste, Härteste, Härteste, das ich je lernen musste. In einer Gladiatorenarena zu stehen oder in einem Sicherheitsgurt zu hängen – das alles verblasst im Vergleich dazu, überzeugend Tschaikowsky zu spielen."

Der Film des Regisseurs Tony Gilroy begleitet Alex' Geschichte über 25 Jahre seines Lebens hinweg – etwas, das Pedro einen persönlichen Wunsch erfüllt: "Das war das Einzige, was ich mir als Schauspieler gewünscht habe, bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen", sagt er im Interview. An Pedros Seite sind Hank Azaria (62) als Vater, Will Arnett (56) als Bruder und Olivia Wilde (42) als Alex' Ex zu sehen. Für den Soundtrack von "Behemoth!" – der Titel eines fiktiven Films, an dem Alex' Charakter arbeitet – setzte Gilroy außerdem auf ein außergewöhnliches Musikkonzept: nicht weniger als neun verschiedene Komponisten, darunter Michael Giacchino und James Newton Howard (75), wurden engagiert.

Dass Pedro ausgerechnet für diese Rolle ein derart starkes emotionales Band entwickelt hat, überrascht ihn selbst. Er habe früher streng zwischen Job und Privatleben getrennt, berichtet er in dem Interview. Doch bei diesem Projekt verschwamm diese Grenze zunehmend, weil ihn Themen wie Familie, Verlust und Heilung ganz persönlich berührten: "Das war etwas Persönliches, Intimes, kreativ Überwältigendes. Und ich vermisse es sehr." Bevor Pedro die Hauptrolle übernahm, war ursprünglich Oscar Isaac (46) für die Rolle vorgesehen – dieser verließ das Projekt jedoch im vergangenen August. Regisseur Gilroy, zuletzt 2012 mit "The Bourne Legacy" als Regisseur tätig, gestand im Interview, dass er anfangs skeptisch war, ob Pedro der Richtige sei: "Ich dachte, er würde oberflächlich oder flatterhaft sein." Diese Bedenken verflüchtigten sich spätestens nach einem dreistündigen Treffen der beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im Juli 2025