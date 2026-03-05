So fordernd war der "Gladiator II"-Dreh für Pedro Pascal

Pedro Pascal (50) hat in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair über seine Erfahrungen am Set von "Gladiator II" gesprochen – und die waren offenbar alles andere als angenehm. In Ridley Scotts (88) lang erwarteter Fortsetzung verkörpert der Schauspieler den General Acacius, der sich in intensiven Kampfszenen gegen Paul Mescal (30) misst. Die körperlichen Anforderungen der Action-Sequenzen haben Pedro dabei gehörig zugesetzt. "Es ist brutal, Mann. Ich habe ihn Ziegelwand-Paul genannt", erzählte der 50-Jährige über seinen deutlich jüngeren Co-Star. Paul sei so stark geworden, dass Pedro lieber von einem Gebäude springen würde, als noch einmal gegen ihn zu kämpfen. Gegen jemanden anzutreten, der so fit, so talentiert und so viel jünger sei, habe seinen Körper an seine Grenzen gebracht.

Trotz der schmerzhaften Erfahrung bereut Pedro seine Rolle in dem Film nicht. Neben der Tatsache, dass Ridley Scott ein "absolutes Genie" sei, war Paul einer der großen Gründe, warum er seinen Körper dieser Herausforderung unterzogen habe, erklärte der Schauspieler weiter. "Gladiator II", der 2024 in die Kinos kam, konnte zwar nicht ganz mit den hohen Erwartungen mithalten, mangelnder Einsatz kann Pedro jedoch nicht vorgeworfen werden. In dem Film ist neben Pedro und Paul auch eine hochkarätige Besetzung mit Denzel Washington (71), Connie Nielsen, Joseph Quinn (32) und Fred Hechinger zu sehen.

Pedro hatte in den vergangenen Jahren einen prall gefüllten Terminkalender. Nach den Dreharbeiten zu "Gladiator II" stand er nicht nur für die zweite Staffel von "The Last Of Us" erneut als Joel vor der Kamera, sondern war auch in gleich vier weiteren Filmen in den deutschen Kinos zu sehen: "Freaky Tales", "The Fantastic Four: First Steps", "Was ist Liebe wert – Materialists" und "Eddington". Auch für das laufende Jahr hat der vielbeschäftigte Schauspieler bereits neue Projekte in der Pipeline: Ab März soll er für das Filmprojekt "De Noche" von Regisseur Todd Haynes vor der Kamera stehen, in dem er an der Seite von Danny Ramirez (33) ein Liebespaar in den 1930er-Jahren spielt.

Imago Pedro Pascal, September 2025

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

Getty Images König Charles begrüßt Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal und Ridley Scott