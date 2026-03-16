Pedro Pascal überrascht: Neuer Oscar-Look ohne Schnurrbart

Pedro Pascal (50) sorgte bei der 98. Oscar-Verleihung am 15. März für Staunen bei seinen Fans, als er sich auf dem roten Teppich im Dolby Theatre in Los Angeles zeigte. Der "Narcos"-Star präsentierte sich in einer eleganten Chanel-Kreation – bestehend aus einem weißen Langarm-Hemd mit großer Blume über dem Herzen, einer hochgeschnittenen schwarzen Marlene-Hose, einer silbernen Uhr und einer filigranen Brille mit silbernem Rahmen. Das Besondere: Pedro erschien komplett glattrasiert und ohne seinen charakteristischen Schnurrbart, der seit Jahren als sein Markenzeichen gilt. Bei der Veranstaltung überreichte der 50-Jährige die Auszeichnungen für die beste Ausstattung und die besten visuellen Effekte.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Viele User zeigten sich auf der Plattform X erschrocken über Pedros neue Erscheinung. "Was ist mit ihm passiert?", fragte ein Nutzer, während ein anderer schrieb: "Ich habe ihn nicht mal erkannt." Einige Fans kommentierten auch, dass der Schauspieler schmaler aussehe und fragten sich, was mit seiner Muskulatur passiert sei. Andere hingegen zeigten sich begeistert von dem rasierten Look und fanden, dass Pedro dadurch deutlich jünger wirke. "Er sieht so jung aus", schwärmte ein Fan. Ein weiterer User scherzte sogar, Leonardo DiCaprio (51) habe den Bart gestohlen.

Pedros Schnurrbart begleitete ihn bereits seit seiner Zeit bei der Serie "Narcos" und wurde zu einem festen Bestandteil seines Erscheinungsbildes. Der Schauspieler äußerte sich vor sieben Jahren in einem Interview zu seinem ikonischen Gesichtshaar und scherzte damals: "Die Leute sagen: 'Rasier deinen Schnurrbart niemals ab. Ohne ihn siehst du aus wie eine Großmutter.'" Bei den diesjährigen Oscars war Pedro einer von vielen Stars, die für spektakuläre Momente sorgten – neben ihm glänzten auch Heidi Klum (52), Barbie Ferreira (29), Timothée Chalamet (30) und Emma Stone (37) mit ihren außergewöhnlichen Outfits auf dem roten Teppich.

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Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Pedro Pascal, März 2025

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Getty Images Pedro Pascal bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood