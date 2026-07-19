Vergewaltigungsvorwürfe: Andrew Tate in Miami festgenommen

Andrew Tate ist erneut ins Visier der Justiz geraten. Der frühere Kickboxer und Influencer wurde am Samstag gemeinsam mit seinem Bruder Tristan Tate in Miami festgenommen. Hintergrund der Verhaftung sind britische Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sexualdelikte. Die Polizei von Bedfordshire teilte mit, dass die Brüder im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens in Gewahrsam genommen wurden. Laut dem US-Sender CNN sollen die beiden in der kommenden Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen.

Insgesamt geht es um sieben mutmaßliche Opfer. Während sich drei davon bereits in einem laufenden Strafverfahren befinden, kündigte die britische Staatsanwaltschaft an, weitere Anklagen wegen der Vorwürfe von vier zusätzlichen mutmaßlichen Opfern zu erheben. Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten, erklärte, die neuen Anklagen beträfen unter anderem Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Juli 2010 und August 2017 ereignet haben. Großbritannien hat zudem die Auslieferung der beiden Männer beantragt.

Andrew und Tristan Tate wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton, einer Stadt nördlich von London. Beide besitzen sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft. Andrew machte sich zunächst als Kickboxer einen Namen, bevor er sich zu einem der umstrittensten Influencer weltweit entwickelte. Mit frauenfeindlichen Aussagen in sozialen Netzwerken erreichte er Millionen Menschen. Seitdem erhoben mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen ihn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew und Tristan Tate, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Tate, Dezember 2024