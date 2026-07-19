Suki Waterhouse macht Partner Robert Pattinson zur Song-Muse

Suki Waterhouse (34) hat ihrem Verlobten Robert Pattinson (40) jetzt ganz offen ein musikalisches Denkmal gesetzt: Für ihre neue Single "Weirdo", die zusammen mit ihrem aktuellen Album "Loveland" erschienen ist, ließ sich die Sängerin und Schauspielerin von ihrer Beziehung zu dem "Twilight"-Star inspirieren. In einem Interview mit Rolling Stone sprach Suki darüber, dass es in dem Song um das Vermissen des Partners geht, wenn man voneinander getrennt ist. Besonders seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im März 2024 sei ihr Alltag mit Robert oft von Distanz geprägt, weil er für Filmdrehs viel unterwegs ist. Trotzdem beschreibt die Britin ihr Band als stark und belastbar.

"Seit ich meine Tochter bekommen habe, stecken wir beide in diesem Strudel. Er dreht viele Filme, und das bedeutet nicht immer, zusammen zu sein – was ich schwierig finde und womit ich hadere", erklärte Suki gegenüber Rolling Stone. Gleichzeitig empfindet sie den Song als beruhigend: "Es fühlt sich so an, als wüssten wir, dass wir wieder zusammen sein werden. Wir können beide unser eigenes Ding machen und getrennt sein, und wir sind stark genug...wir haben dieses Band zwischen uns."

Laut Suki hat die Elternschaft ihren Blick auf sich selbst und ihr Glück deutlich verändert. Im Gespräch mit Rolling Stone sagte sie, dass sie gelernt habe, vieles gleichzeitig sein zu können und vor manchen Dingen keine Angst mehr haben zu müssen. "Ich glaube, das Elterndasein hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich größer geworden bin. Ich habe mehr Liebe", erklärte sie. Die Beziehung von Suki Waterhouse und Robert Pattinson wurde 2018 öffentlich bekannt. Vier Jahre später feierten sie ihr Red-Carpet-Debüt bei der Dior-Men-Show in Gizeh, Ende 2023 folgte die Verlobung. Seitdem halten die Musikerin und der Schauspieler ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025