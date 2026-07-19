Beckhams Handyhintergrund enthüllt Victoria als Spice Girl

Beim WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen in Miami am vergangenen Samstag sorgte David Beckham (51) nicht nur mit seiner ausgelassenen Reaktion auf den englischen Sieg für Aufsehen. Der ehemalige Fußballprofi ließ dabei auch einen Blick auf seinen iPhone-Sperrbildschirm zu – und der hatte es in sich, wie Daily Mail zeigt: Darauf prangt ein heißes Foto seiner Ehefrau Victoria Beckham (52), aufgenommen bei der legendären Spice Girls-Performance bei den BRIT Awards 1997. Damals erschien Victoria im weißen Bikini mit schwarzen Blumen an den Bändern und einem kurzen Miniröckchen auf der Bühne.

Zu dem Spiel waren David und Victoria gemeinsam mit ihren drei jüngsten Kindern Romeo, Cruz und Harper ins Stadion in Miami gekommen. Während David und die Kinder beim Tor von Jude Bellingham (23) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte förmlich ausrasteten, blieb Victoria betont gelassen auf ihrem Sitz sitzen. Fotos eines jubelnden Davids neben seiner völlig regungslosen Frau machten prompt die Runde im Netz und wurden schnell zum Meme. David reagierte mit einem augenzwinkernden Kommentar auf die virale Reaktion und schrieb auf Social Media: "Sie hat innerlich gefeiert, das verspreche ich. Ihre Reaktionen waren nur etwas langsamer als meine." Später taute Victoria dann aber doch auf und klatschte im Stadion mit, als England den Sieg sicherte.

Davids Schwärmerei für seine Frau aus deren Spice-Girls-Zeit ist übrigens nichts Neues. Schon vor Jahren erklärte er in einem Post anlässlich ihres Hochzeitstages, wie er Victoria damals kennenlernte: "Vor ungefähr 23 Jahren saß ich mit Gary Neville in einem Zimmer, die Spice Girls liefen im Fernsehen und ich drehte mich zu ihm und sagte: 'Oh, die in dem kleinen schwarzen Catsuit gefällt mir.'" Das Paar lernte sich Anfang 1997 bei einem Benefiz-Fußballspiel kennen, verlobte sich kurz darauf und heiratete schließlich am 4. Juli 1999 auf Schloss Luttrellstown in Irland – mit Gary Neville als Trauzeuge. Heute verbindet die beiden vier gemeinsame Kinder.

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Getty Images Die Spice Girls performen bei den Brit Awards 1997

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Imago David und Victoria Beckham mit Familie jubeln beim WM-Spiel Norwegen gegen England in Miami