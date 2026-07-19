Kathy Griffin enthüllt Jimmy Fallons stille TV-Verbannung

Kathy Griffin (65) hat sich jetzt zu einem Thema geäußert, das sie schon länger beschäftigt: Die Comedienne ist offenbar nicht mehr willkommen bei "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (51). Sie gibt an, dort quasi auf einer inoffiziellen schwarzen Liste zu stehen – nicht, weil es ihr jemand direkt gesagt hätte, sondern weil das Programm einfach keinen Platz mehr für sie zu finden scheint. Als Grund für diese stille Ausgrenzung sieht sie ihr eigenes Image: Sie sei "zu unangemessen, zu kontrovers" für das Format. Statt eines klaren Neins erlebt Kathy eine Art stummes Ghosting aus der Fernsehwelt.

Besonders schmerzhaft findet die Komikerin dabei, dass es keine offene Absage gibt. Wie sie selbst erklärt: "Man sagt einem normalerweise nicht, dass man verbannt ist. Man findet einfach keinen Platz mehr für einen." Genau diese Ungewissheit ist es, die sie umtreibt. Kein direktes Gespräch, keine Erklärung – nur ein Kalender, der sich nie öffnet, wie Hollywood Life berichtet. Sie spricht damit das aus, was viele kennen: das Gefühl, ignoriert zu werden, ohne zu wissen, warum.

Kathy ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im amerikanischen Showbusiness. Die Schauspielerin und Komikerin wurde immer wieder für ihre scharfzüngigen Auftritte und ihren provokanten Humor bekannt – und genau das brachte ihr im Laufe der Jahre auch immer wieder Gegenwind ein. Besonders im Jahr 2017 sorgte sie mit einem umstrittenen Foto für einen massiven öffentlichen Aufschrei, der ihrer Karriere erheblich schadete. Seither kämpft sie öffentlich darum, wieder in der Unterhaltungsbranche Fuß zu fassen – und kämpft dabei offenbar auch gegen das Schweigen mancher Sender und Shows an.

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Imago Kathy Griffin bei der EMA Awards Gala in Los Angeles, Oktober 2025

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Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

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Getty Images Kathy Griffin bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles