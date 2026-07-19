Tunesien-Urlaub wird für Leyla Heiter zur Gefühlsfalle

Leyla Heiter (30) befindet sich derzeit in Tunesien – und der Trip wird für den Realitystar gerade zu einer echten Gefühlsachterbahn. Auf Instagram teilte sie jetzt mit ihren Followern, dass sie eine schwere Zeit durchmacht. "Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, die mich wirklich richtig aus der Bahn geworfen hat. Es kommt gerade so viel Gutes und so viel Schlechtes zusammen, und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll", erklärt sie in dem Beitrag. Um was es bei dieser Nachricht genau geht, lässt Leyla offen. Hintergrund der Reise ist, das Erbe ihres verstorbenen Vaters zu regeln.

Doch das ist offenbar nicht das Einzige, was die 30-Jährige in dieser Zeit bewegt. Im Hotel stöbert sie auf ihrem Handy in alten Fotos – und macht dabei einen bewegenden Fund: Bilder von ihr und ihrer Oma aus dem Jahr 2018, aufgenommen an genau diesem Ort. "Ich war 2018 hier mit ihr, da war sie noch ganz normal, und wir haben so gelacht. Ich saß auf ihrem Schoß, wir haben Witze gemacht, waren zusammen bei Pferden und Eseln, haben gegessen, gelacht, getrunken", erinnert sie sich auf Instagram. Und weiter: "Ich weiß einfach, dass diese Zeit nie wieder so sein wird. Nicht mal ansatzweise. Und das hat mich gerade einfach extrem traurig gemacht. Ja, es tut einfach richtig, richtig weh."

Der Blick zurück ist für Leyla besonders schmerzhaft, weil sich seitdem im Leben ihrer Oma vieles verändert hat. Wie sie ihren Fans erzählt, ist ihre Großmutter inzwischen an Demenz erkrankt und lebt schon seit Längerem in einem Pflegeheim. Für die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin sind es nun vor allem die Fotos und Videos, die sie an das enge Verhältnis zu ihrer Oma erinnern. Die gemeinsamen Erlebnisse von damals scheinen für die Influencerin eine besonders wichtige Rolle zu spielen und geben einen seltenen, sehr privaten Einblick in ihre Gefühlswelt.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Dezember 2025

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International