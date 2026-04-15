Spektakuläre Rückkehr: Adele ist aktuell wieder im Studio

Fünf Jahre nach ihrem preisgekrönten Album "30" kehrt Adele (37) offenbar ins Aufnahmestudio zurück. Wie die Daily Mail berichtet, soll die Sängerin aktuell an einem neuen Projekt arbeiten – und das im Doppelpack: Denn gleichzeitig wagt sie ihren ersten Ausflug in die Schauspielerei. In dem Hollywood-Film "Cry To Heaven" von Modeschöpfer und Regisseur Tom Ford (64) steht Adele erstmals vor der Kamera, an ihrer Seite spielen Aaron Taylor-Johnson (35) und Nicholas Hoult (36). Und um den Film zu begleiten, soll die Britin auch eine neue Single aufnehmen.

Bei dem Filmprojekt handelt es sich um eine Adaption des Romans von Anne Rice aus dem Jahr 1982, der im Italien des 18. Jahrhunderts spielt und das Leben kastrierter Opernsänger sowie verfeindeter Aristokraten schildert. Dass ausgerechnet Adele für den Film gewonnen werden konnte, stieß bei den Produzenten auf große Begeisterung. "Als sie endlich zustimmte, einen Song aufzunehmen, waren die Produzenten außer sich vor Freude. Neues Material von Adele zu bekommen ist wie Gold", zitiert The Sun einen Insider. Einem weiteren Vertrauten zufolge könnte der Wechsel nach Hollywood sogar ein langfristiger sein: Denn eine Schauspielkarriere sei für das Familienleben weitaus besser geeignet als das Leben als tourende Musikerin. "Filmsets bieten eine strukturierte Routine. Man dreht ein paar Monate an einem Ort, macht die Pressearbeit, und dann ist man fertig", so die Quelle.

Daraus, dass Adele das Touren nicht liegt, hat sie selbst kein Geheimnis gemacht. Bei ihrem Abschiedskonzert im Colosseum im Caesars Palace erklärte sie offen, dass sie sich aus Rücksicht auf ihren Sohn Angelo gegen klassische Welttourneen entschieden habe: "Ich habe mich für eine Residency entschieden, weil ich das Touren hasse. Aber ich wollte sein Leben normal halten – und das habe ich geschafft", sagte sie. Angelo zieht Adele gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (51) groß. Ihr Privatleben hat die Sängerin inzwischen neu geordnet: Seit August 2024 ist sie mit Sportmanager Rich Paul (44) verlobt, mit dem sie sich weitere Kinder wünscht. "Ich möchte bald wieder Mutter werden", kündigte sie bei einem ihrer Konzerte in München an. Die Arbeit am Filmset und im Studio soll ihr nun helfen, Karriere und Familienpläne besser zu verbinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Rich Paul und Adele